Dolar
43.28
Euro
50.82
Altın
4,833.44
ETH/USDT
2,998.20
BTC/USDT
90,083.00
BIST 100
12,731.60
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Avrupa Parlamentosu, Tahran yönetimini kınadı

Avrupa Parlamentosu (AP), protestolara yönelik tutumu nedeniyle İran rejimini kınayan karar tasarısını kabul etti.

Selen Valente Rasquinho  | 22.01.2026 - Güncelleme : 22.01.2026
Avrupa Parlamentosu, Tahran yönetimini kınadı

Brüksel

AP Genel Kurulunda yapılan oylamada milletvekilleri, 57 çekimser, 9 aleyhte oya karşı 562 lehte oyla İran'daki gösterilerle ilgili karar tasarısını kabul etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kabul edilen kararda vekiller, "binlerce protestocunun öldürülmesinin, İran rejiminin muhalifleri bastırma yönteminde caydırıcılıktan stratejik imhaya doğru ürkütücü bir kaymaya işaret ettiğinden" endişe duyduklarını bildirdi.

AP vekilleri, tutuklu bulunan tüm protestocuların, insan hakları savunucularının ve gazetecilerin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmasını talep etti.

Milletvekilleri, AB Konseyine, İran Devrim Muhafızları Ordusunun "terör örgütü" olarak tanımlanması konusunda gecikmeksizin harekete geçmesi çağrısında bulundu.

Varlık dondurma ve vize yasakları da dahil AB yaptırımlarının genişletilmesini ve sıkı şekilde uygulanmasını talep eden vekiller, kararda rejimin "internet kesintileri yoluyla protestoları sansürleme çabalarını" kınadı.

Vekiller, AB ile üye devletlerini, sansürü aşma araçlarına, siber ve bilgi manipülasyonuna karşı korumaya yönelik teknik ve mali desteği artırmaya çağırdı.

BM tarafından görevlendirilen bilgi toplama misyonuna derhal ve engelsiz erişim sağlanması gerektiğini yineleyen vekiller, risk altındaki bireylere koruma, insani yardım ve destek sağlamak için AB varlığının güçlendirilmesi de dahil olmak üzere "yoğunlaştırılmış diplomatik etkileşim" çağrısında bulundu.

İran'ın bölge genelindeki "kötü niyetli faaliyetlerini ve müdahalesini" şiddetle kınayan vekiller, İran ile ilişkilerin normalleşmesinin ancak siyasi tutukluların koşulsuz serbest bırakılması ve demokrasi ile hukukun üstünlüğüne doğru gerçek bir ilerleme kaydedilmesinin ardından mümkün olabileceğini vurguladı.

AP milletvekilleri, Başkan Roberta Metsola'nın İran rejimi temsilcilerinin AP binalarına girişinin yasaklanması kararını memnuniyetle karşıladı ve üye ülkelere de aynı yolu izleme çağrısı yaptı.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonucu ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.

İran Şehit ve Gaziler Vakfının Adli Tıp Kurumu tarafından dün yapılan açıklamada, gösteriler sırasında çıkan olaylarda güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Bu kişilerden 2 bin 427'sinin "silahlı terör grupları" tarafından öldürülen güvenlik güçleri ile sivil vatandaşlar olduğu ifade edilirken 690 kişi hakkında ise bilgi verilmemişti.

İran’da gösteriler azalmış olsa da ABD’nin Virginia eyaleti merkezli HRANA, daha fazla vakayı doğruladığını öne sürerek ölü ve gözaltı sayılarını güncellemeye devam ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Amasya'da yapılacak konutların kurası çekildi
Emeklilerin zam farkları ile harp ve vazife malullüğü aylığı alanların ek ödemeleri yarın yatırılacak
İstinaf, Minguzzi cinayeti davasındaki 24'er yıllık hapis cezalarını hukuka uygun buldu
Bazı illerde fırtına ve sağanak etkili oluyor
Balkan Barış Platformu'nun ikinci toplantısı yarın İstanbul'da yapılacak
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Avrupa Parlamentosu, Tahran yönetimini kınadı

Avrupa Parlamentosu, Tahran yönetimini kınadı

ABD merkezli İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı: İran'daki olaylarda ölenlerin sayısı 4 bin 902'ye çıktı

İran, ülkedeki olaylarda 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu

Avrupa Parlamentosu, AB ile ABD arasındaki ticaret anlaşmasının onay sürecini askıya aldı

Avrupa Parlamentosu, AB ile ABD arasındaki ticaret anlaşmasının onay sürecini askıya aldı
İran Dışişleri Bakanı Erakçi'den ABD'ye "saygıyı deneyin" mesajı

İran Dışişleri Bakanı Erakçi'den ABD'ye "saygıyı deneyin" mesajı
Trump, Rusya ve Ukrayna'nın anlaşmaya yakın olduklarını, aksinin "aptallık" olacağını belirtti

Trump, Rusya ve Ukrayna'nın anlaşmaya yakın olduklarını, aksinin "aptallık" olacağını belirtti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet