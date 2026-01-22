Dolar
43.26
Euro
50.97
Altın
4,909.72
ETH/USDT
2,960.10
BTC/USDT
89,766.00
BIST 100
12,851.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

TİKA ile UNICEF Kamerun'da çocuklar için işbirliği protokolü imzaladı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Kamerun’da çocukların ve gençlerin yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla işbirliği protokolü imzaladı.

Gülsüm İncekaya  | 22.01.2026 - Güncelleme : 22.01.2026
TİKA ile UNICEF Kamerun'da çocuklar için işbirliği protokolü imzaladı Fotoğraf: TİKA

İstanbul

Başkent Yaounde’de düzenlenen törene, Türkiye’nin Yaounde Büyükelçisi Volkan Öskiper, TİKA Yaounde Koordinatörü Melih Çağatay Artunay, UNICEF Kamerun Temsilcisi Nadine Perrault ile diplomatik misyonlar ve paydaş kurumların temsilcileri katıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Büyükelçi Öskiper, Kamerun’da çocukların ve gençlerin yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla imzalanan işbirliği protokolünün çocuklar ve kırılgan topluluklar için yeni ve yapıcı bir işbirliği döneminin kapısını araladığını belirtti.

Öskiper, mutabakatın kurumlara daha sürdürülebilir, etkili ve koordineli çalışma imkanı sunduğunu aktardı.

TİKA Yaounde Koordinatörü Artunay ise Kamerun’da çocuklar ve gençler başta olmak üzere kırılgan gruplara yönelik projelere öncelik verdiklerini vurguladı.

Artunay, UNICEF ile kurulan ortaklığın özellikle iklim değişikliği ve insani krizlerden etkilenen bölgelerde sahada somut sonuçlar üreteceğini ifade etti.

UNICEF Kamerun Temsilcisi Perrault da TİKA ile yürütülecek işbirliğinin programlara hız ve esneklik kazandıracağını söyleyerek, iki kurumun uzmanlığının çocuk haklarının korunması ve gençlerin toplumsal hayata daha aktif katılımı açısından önemli bir sinerji oluşturduğunu dile getirdi.

Protokol kapsamında, UNICEF’in "U-Report ve U-Responders" girişimlerine destek verilmesi, Kamerun’un Uzak Kuzey, Kuzeybatı ve Güneybatı bölgelerinde çocukları etkileyen insani acil durumlara müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

İşbirliğiyle ayrıca genç gönüllülere çevre koruma ve afet müdahalesi ekipmanları sağlanması, topluluk temelli eğitim çalışmaları yürütülmesi, altyapıların rehabilite edilmesi ve çocuk hakları konusunda farkındalığı artıracak ortak iletişim faaliyetlerinin hayata geçirilmesi planlanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Eskişehir'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
İzmir'de hafif ticari araca çarpan iş makinesi yüklü tırın viyadükten düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından İBB kreşinde çocuğa taciz ve işkence iddiasına ilişkin açıklama
TİKA ile UNICEF Kamerun'da çocuklar için işbirliği protokolü imzaladı
Bakan Kurum: Ev Sahibi Türkiye Projesi'nde 2027 Mart ayında inşallah evlerimizi teslim etmeye başlayacağız
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

TİKA ile UNICEF Kamerun'da çocuklar için işbirliği protokolü imzaladı

TİKA ile UNICEF Kamerun'da çocuklar için işbirliği protokolü imzaladı

"Geçici Koruyucu Aile Hizmeti" modelinin 100. bebeği Samsun’da koruyucu ailesiyle buluştu

UNICEF, ateşkese rağmen Gazzeli çocukların saldırılar ve soğuk nedeniyle öldüğünü bildirdi

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, kardan "Kız Kulesi" yapan çocukları İstanbul'da ağırladı

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, kardan "Kız Kulesi" yapan çocukları İstanbul'da ağırladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet