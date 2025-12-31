Dolar
Dünya

ABD merkezli internet sitesi Axios: Netanyahu, Trump ile İran'a tekrar saldırma olasılığını konuştu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinde, "2026'da İran'a yeniden saldırma olasılığını" ele aldığı ileri sürüldü.

Bekir Aydoğan  | 31.12.2025 - Güncelleme : 31.12.2025
ABD merkezli internet sitesi Axios: Netanyahu, Trump ile İran'a tekrar saldırma olasılığını konuştu

Ankara

ABD merkezli Axios internet sitesinin ABD’li yetkili ve kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Trump ve Netanyahu, İran’a saldırı olasılığını değerlendirdi.

ABD'li yetkili, Washington'un İran'ın nükleer programını yeniden oluşturmak için “gerçek ve doğrulanabilir” adımlar attığını görmesi durumunda, Trump'ın muhtemelen “ikinci raundu” (İran’a yönelik saldırının tekrarını) destekleyeceği yorumunda bulundu.

Yetkili, İran'ın nükleer programını yeniden oluşturmasının ne anlama geldiği konusunda uzlaşmanın da “gerilim” konusu olacağını kaydetti.

ABD’li kaynaklar da Netanyahu’nun görüşmede, İran'ın nükleer programının durumunu ele aldığını ve İran’ın füze programıyla ilgili ülkesinin endişelerini ilettiğini aktardı.

ABD'li yetkili ayrıca, Trump ve Netanyahu'nun “gelecekteki askeri eyleme” ilişkin belirli bir zaman çizelgesi, eşik veya ayrıntılı anlayış konusunda uzlaşmadıklarını vurguladı.

Öte yandan, iki üst düzey ABD’li yetkili, Netanyahu'nun görüşmede, “Gazze’de ateşkes planının ikinci aşamasına geçilmesi konusunda anlaştığını” öne sürdü.

Yetkililer, Trump’ın ise “Hamas'ın anlaşmaya uymaması ve silahsızlanmaya başlamaması halinde İsrail'in saldırmasına izin vereceği” iddiasında bulundu.

Trump, Netanyahu ile görüşmesinin ardından, "Onlar (İran) yapacaklarının sonuçlarını biliyor. Sonuçların çok ağır olacağını biliyorsunuz, belki de geçen seferkinden daha ağır. İran, geçen sefer onlara seçenek sunduğumda bizimle anlaşma yapmalıydı." ifadelerini kullanmıştı.

