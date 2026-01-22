Dolar
43.27
Euro
50.83
Altın
4,835.23
ETH/USDT
2,943.90
BTC/USDT
89,233.00
BIST 100
12,854.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul’da trafik yoğunluğu %83’e ulaştı. Cevizlibağ’dan yayındayız İstanbul’da trafik yoğunluğu %83’e ulaştı. Sefaköy’den yayındayız İstanbul’da trafik yoğunluğu %83’e ulaştı. Kavacık'tan yayındayız DRON - İzmir’de Konak Tünelleri’nin Uçanyol girişinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olay yerinden yayındayız
logo
Dünya

Trump ve Aliyev, Davos'ta görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Davos'ta ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi.

Ruslan Rehimov  | 22.01.2026 - Güncelleme : 22.01.2026
Trump ve Aliyev, Davos'ta görüştü Fotoğraf: Harun Özalp/AA

Bakü

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev ve Trump, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen "Gazze için Barış Kurulu Şartı" imza töreni kapsamında görüştü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Aliyev, görüşmede Trump'ın yeniden göreve gelmesinin ardından Azerbaycan ile ABD arasındaki ilişkilerin geliştiğini belirterek, 8 Ağustos 2025'te Washington'da Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış gündeminin ilerletilmesine yönelik anlaşmaların sağlanmasında Trump'ın rolüne vurgu yaptı.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi yönünde atılan adımlara değinen Aliyev, bölgede artık barışın tesis edildiğini ve bunun iki ülke arasında ticari ilişkilerin oluşmasına da yansıdığını ifade etti.

Aliyev bu kapsamda, Azerbaycan'dan Ermenistan'a petrol ürünleri ihracatının yapıldığını, ayrıca üçüncü ülkelerden ithal edilen tahılın Azerbaycan üzerinden Ermenistan'a ulaştırıldığını hatırlattı.

Bölgedeki ulaşım hatlarından da bahseden Aliyev, Azerbaycan'ın ana karasını Ermenistan üzerinden Nahçıvan'a bağlayacak, Zengezur Koridoru olarak da nitelendirilen Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Rotası'nın (TRIPP) bölgesel bağlantılar açısından önemli rol oynadığını belirtti.

Görüşmede, Trump'ın başkanlığında kurulan "Gazze için Barış Kurulu"nun önemine değinilerek, bu yapının Orta Doğu'da barışın güçlendirilmesi ve küresel çatışmaların çözümüne katkı sağlanması açısından taşıdığı öneme dikkat çekildi.

Barış Kurulu'na Azerbaycan'ın kurucu üye devlet olarak davet edilmesinin Azerbaycan-ABD stratejik ortaklığının ve ülkenin küresel barışın teşvikindeki rolünün bir göstergesi olarak değerlendirildiği görüşmede, ikili ilişkilerin geleceğine ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Barış Kurulu Şartı imza töreninin ardından basına konuştu
İstanbul Valiliğinden İBB'ye ait kreşteki darp ve istismar iddialarına soruşturma
RTÜK'ten bir televizyon kanalı ve 2 dijital platforma ceza
İletişim Başkanı Duran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TÜGİK Genel Kurulundaki konuşmasına ilişkin paylaşım
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Trump ve Aliyev, Davos'ta görüştü

Trump ve Aliyev, Davos'ta görüştü

ABD Başkanı Trump: Gazze'deki ateşkesi büyük bir titizlikle sürdürdük ve sürdürmeye devam edeceğiz

ABD'nin yıl sonuna kadar Küba'da yönetim değişikliği hedeflediği iddia edildi

ABD'li eski diplomat Gordon, Grönland geriliminde Türkiye'nin önemli rol oynayabileceğini belirtti

ABD'li eski diplomat Gordon, Grönland geriliminde Türkiye'nin önemli rol oynayabileceğini belirtti
Kripto para piyasası Trump'tan umduğunu bulamadı

Kripto para piyasası Trump'tan umduğunu bulamadı
Monroe mu Donroe mu?: Tarih tekerrür eder mi?

Monroe mu Donroe mu?: Tarih tekerrür eder mi?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet