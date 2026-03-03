Dolar
Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

WSJ: ABD'nin saldırılardaki İran tehdidi gerekçesi "yakın zamanlı" değildi

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin İran'a saldırılarda gerekçe olarak sunduğu tehdidin "yakın zamanlı" olmadığı öne sürüldü.

Bekir Aydoğan  | 03.03.2026 - Güncelleme : 03.03.2026
WSJ: ABD'nin saldırılardaki İran tehdidi gerekçesi "yakın zamanlı" değildi

Ankara

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberinde, Trump yönetiminin, saldırılarda gerekçe olarak İran'ın komşularına, ABD askerlerine ve Amerikan topraklarına tehdit oluşturduğuna ilişkin suçlamalarda bulunduğu belirtilerek, gizli bilgilere erişimi olan ABD'li yetkililer ve hükümet raporlarını inceleyen uzmanların ise bu "iddiaların eksik, doğrulanmamış veya tamamen yanlış olduğunu söylediği" aktarıldı.

Haberde, eski ABD Başkanı George W. Bush döneminde Beyaz Saray'da Orta Doğu dosyasından sorumlu olan Michael Singh'in, yönetimin "neden savaşta olunduğu, neyin başarmaya çalışıldığı ve buna nasıl ulaşılacağını açıklarken tutarsız ve çoğu zaman yanlış olduğu" yorumuna yer verildi.

Bazı kongre üyeleri ve ABD yetkililerine göre, İran nükleer silah geliştirmeyi hedeflese bile bunu yapmaya yakın değil. Haberde ayrıca, söz konusu kişilerin, Trump'ın İran'ın ABD'yi vurabilecek bir füzeyi hızla geliştirebileceği yönündeki iddiasını destekleyecek hiçbir kanıt bulunmadığını belirttiği ifade edildi.

Konuya ilişkin bilgi sahibi bir kongre üyesinin sözlerinin aktarıldığı haberde, "İran'ın ABD'ye ulaşabilecek kıtalararası füze çabasının sonuç vermeye yakın olduğuna dair kanıt bulunmadığı" belirtilirken, "Son ABD istihbarat değerlendirmelerinin, İran'ın en az on yıl boyunca (kıtalararası) düzinelerce füze geliştiremeyeceği sonucuna vardığı" savunuldu.

Öte yandan haberde, Demokrat Senatör Mark Warner'in, "Askerlerimizi tehlikeye atmayı haklı çıkaracak ABD'ye yönelik yakın bir tehdit yoktu." değerlendirmesine yer verildi.

Haberde, Senato İç Güvenlik Komitesi üyesi ve istihbarat raporlarını gören Senatör Andy Kim'in de "Yetkililerden ABD topraklarına yönelik yakın bir saldırı hakkında bilgi almadığına" dair sözleri vurgulandı.

Haberde ayrıca, ABD istihbaratının, İran'dan gelen tehditlerin yıllardır olduğu gibi görünür olduğu ancak bunların "yakın zamanlı" olmadığı değerlendirmesine yer verildi.

