Dünya

ABD istihbaratının İran'ın "önleyici saldırı yapacağına" işaret etmediğinin Kongre personeline aktarıldığı iddiası

ABD'de Donald Trump yönetiminden yetkililerin, Kongre personeline verdikleri özel brifingde istihbarat verilerinin, İran'ın "önleyici saldırı yapacağına" işaret etmediğini aktardıkları öne sürüldü.

Aynur Şeyma Asan  | 02.03.2026 - Güncelleme : 02.03.2026
Ankara

Konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara göre Trump yönetiminden yetkililer, İran'a yönelik saldırılara ilişkin Kongre personeline özel brifing verdi.

Brifingde yetkililerin, Orta Doğu'da İran'ın, füzeleri ve vekil güçleri nedeniyle "daha genel tehdit" oluşturduğunu belirttikleri iddia edildi.

Trump yönetiminin, İran'ın füzeleri ve vekil güçlerinin ABD ile bölgedeki ortakları için "ciddi tehdit" olduğunu vurguladığını kaydeden yetkililer, brifingde istihbarat verilerinin, İran'ın ABD'ye "önleyici saldırılar gerçekleştireceğine işaret etmediğinin" dile getirildiğini aktardı.

Yetkililerin ABD-İsrail saldırıları sonrası Tahran yönetiminin akıbetine ilişkin ise değerlendirmede bulunmadıkları bildirildi.

Öte yandan, Trump yönetiminden isimleri paylaşılmayan yetkililer, 28 Şubat'ta yaptıkları açıklamada, İran'ın "öncü saldırı başlatabileceğine ilişkin işaretlerin bulunduğunu" savunmuştu.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını duyurdu.

