Dolar
43.99
Euro
51.04
Altın
5,166.71
ETH/USDT
1,971.00
BTC/USDT
68,055.00
BIST 100
12,933.40
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD Başkanı Trump, bankaları dijital varlık düzenlemelerini zayıflatmakla suçladı

ABD Başkanı Donald Trump, bankaların sabitcoin piyasasına yönelik "Genius" yasasını zayıflatmasına izin vermeyeceklerini belirterek, piyasa yapısı düzenlemesinin bir an önce tamamlanması çağrısında bulundu.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 04.03.2026 - Güncelleme : 04.03.2026
ABD Başkanı Trump, bankaları dijital varlık düzenlemelerini zayıflatmakla suçladı

New York

Trump, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Geçen yıl imzalayarak yasalaştırdığı ve sabitcoinler için düzenleyici çerçeve oluşturan "Genius" yasasının bankalar tarafından "tehdit edildiğini ve zayıflatılmaya çalışıldığını" öne süren Trump, "Bu kabul edilemez ve buna izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Trump, ABD'nin dijital varlıklar için piyasa yapısı düzenlemesinin de bir an önce tamamlanması gerektiğinin altını çizerek, "Amerikalılar paralarından daha fazla kazanç elde etmeli. Bankalar rekor karlar açıklarken, güçlü kripto gündemimizi zayıflatmalarına izin vermeyeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Aksi takdirde bu sektörün Çin'e ve diğer ülkelere kayabileceğini savunan Trump, dijital varlıklara hukuki netlik sağlamayı amaçlayan Clarity tasarısının da hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Trump, "Genius" yasasının ABD'yi "dünyanın kripto başkenti" yapma yolunda atılan ilk büyük adım olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Clarity tasarısının kabul edilmesi ise işi tamamlamak ve en önemlisi bu büyük ve güçlü sektörü ülkemizde tutmak için atılması gereken bir sonraki adım. Bankalar, 'Genius' yasasının altını oymaya ya da Clarity tasarısını rehine gibi kullanmaya çalışmamalıdır. Bankaların kripto sektörüyle iyi bir anlaşma yapmaları gerekir, çünkü Amerikan halkının çıkarına olan budur. Bu sektör, gerçek anlamda başarılı olmaya bu kadar yaklaşmışken, Amerika halkının elinden alınamaz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DMM, Türkiye'nin İran'a saldırı talimatı aldığı yönündeki iddiaları yalanladı
Adalet Bakanı Gürlek: (Vefat eden öğretmen Fatma Nur Çelik) Savcı arkadaşlarımız süreci yakından takip ediyor
İletişim Başkanı Duran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yürüttüğü barış diplomasisine ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile telefonda görüştü
Sapanca Gölü'nde su seviyesi 17 santimetre arttı

Benzer haberler

ABD Başkanı Trump, bankaları dijital varlık düzenlemelerini zayıflatmakla suçladı

ABD Başkanı Trump, bankaları dijital varlık düzenlemelerini zayıflatmakla suçladı

Trump, İran ile savaş sona erdiğinde petrol fiyatlarının düşeceğini söyledi

ABD Başkanı Trump: İngiltere'yle ilişkilerin eskisi gibi olmadığını görmek üzücü

WSJ: ABD'nin saldırılardaki İran tehdidi gerekçesi "yakın zamanlı" değildi

WSJ: ABD'nin saldırılardaki İran tehdidi gerekçesi "yakın zamanlı" değildi
AK Parti, ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun tekliflerini TBMM'ye sundu

AK Parti, ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun tekliflerini TBMM'ye sundu
ABD istihbaratının İran'ın "önleyici saldırı yapacağına" işaret etmediğinin Kongre personeline aktarıldığı iddiası

ABD istihbaratının İran'ın "önleyici saldırı yapacağına" işaret etmediğinin Kongre personeline aktarıldığı iddiası
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet