İran, ABD’nin nükleer tesislere yönelik tehditleri konusunda UAEA’ya mektup gönderdi
İran, ABD’nin ülkenin nükleer tesislerine saldırı tehditlerinin küresel nükleer silahların yayılmasını önleme rejimi açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirtti.
Ankara
İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilciliği, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi’ye bir mektup göndererek İran’ın barışçıl nükleer programına yönelik saldırı tehditlerine ilişkin endişelerini dile getirdi.
- İran, UAEA ile imzalanan Kahire Anlaşması'nı feshettiğini resmen bildirdi
- UAEA'nın raporuna göre, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarının durumu doğrulanamıyor
- ABD İran’daki nükleer tesisleri vurdu, İran Tel Aviv ve Hayfa'yı hedef aldı
- ABD merkezli internet sitesi Axios: Netanyahu, Trump ile İran'a tekrar saldırma olasılığını konuştu
Mektupta, bu tür tehditlerin küresel nükleer silahların yayılmasını önleme rejimi açısından ciddi sonuçlar doğurabileceği ifade edilerek "Bu tür tehditleri normalleştirmek, kurumun güvenilirliğini tehlikeye atıyor ve doğrulama çalışmaları üzerine inşa edilen uluslararası güveni zedeliyor." değerlendirmesinde bulunuldu.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Söz konusu tehditlerin kınanması gerektiği ve bu tür "pervasız" tutumların sorumlularının hesap vermeye zorlanması gerektiği ifade edildi.
ABD Başkanı Donald Trump, insanlığa karşı işlediği suçlardan Uluslararası Adalet Divanı (UAD) tarafından hakkında tutuklama kararı çıkarılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile önceki gün Beyaz Saray'da yaptığı bir görüşmede İran’a saldırı tehditlerinde bulunmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.