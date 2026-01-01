Dolar
Dünya

İran, ABD’nin nükleer tesislere yönelik tehditleri konusunda UAEA’ya mektup gönderdi

İran, ABD’nin ülkenin nükleer tesislerine saldırı tehditlerinin küresel nükleer silahların yayılmasını önleme rejimi açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirtti.

Ahmet Dursun  | 01.01.2026 - Güncelleme : 01.01.2026
Ankara

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilciliği, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi’ye bir mektup göndererek İran’ın barışçıl nükleer programına yönelik saldırı tehditlerine ilişkin endişelerini dile getirdi.

Mektupta, bu tür tehditlerin küresel nükleer silahların yayılmasını önleme rejimi açısından ciddi sonuçlar doğurabileceği ifade edilerek "Bu tür tehditleri normalleştirmek, kurumun güvenilirliğini tehlikeye atıyor ve doğrulama çalışmaları üzerine inşa edilen uluslararası güveni zedeliyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Söz konusu tehditlerin kınanması gerektiği ve bu tür "pervasız" tutumların sorumlularının hesap vermeye zorlanması gerektiği ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, insanlığa karşı işlediği suçlardan Uluslararası Adalet Divanı (UAD) tarafından hakkında tutuklama kararı çıkarılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile önceki gün Beyaz Saray'da yaptığı bir görüşmede İran’a saldırı tehditlerinde bulunmuştu.

