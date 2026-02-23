Dolar
logo
Dünya

Axios: Demokrat Partinin raporuna göre Biden'ın İsrail'e destek politikası Harris'e oy kaybettirdi

ABD'de Demokrat Parti içinde yapılan incelemeler, 2024 başkanlık seçimlerinde Kamala Harris'in mağlubiyetinde, dönemin başkanı Joe Biden yönetiminin İsrail'e yönelik koşulsuz destek politikasının ciddi oy kaybına yol açtığını ortaya koydu.

Dilara Karataş  | 23.02.2026 - Güncelleme : 23.02.2026
Axios: Demokrat Partinin raporuna göre Biden'ın İsrail'e destek politikası Harris'e oy kaybettirdi

Ankara

Axios haber sitesi, Demokrat Parti Ulusal Komitesi (DNC) yetkililerince hazırlanan ancak resmi olarak paylaşılmayan "otopsi raporundaki" bazı bulgulara yer verdi.

Buna göre, partinin seçim yenilgisini analiz etmek amacıyla "otopsi" raporu hazırlayan DNC danışmanları, Filistin destekçisi Orta Doğu'yu Anlama Enstitüsü (IMEU) ile görüştü.

Görüşmede IMEU aktivistleri, DNC yetkililerine Biden-Harris yönetiminin İsrail'e verdiği desteğin, özellikle genç ve ilerici seçmen tabanını erittiğini ve bu durumun partinin oy kayıplarında kilit rol oynadığını iletti.

Enstitüdeki diğer iki kıdemli danışman da DNC'nin bu sonuca vardığını doğruladı.

Axios, "otopsiyi" yürüten Demokrat yetkililerin, bu konunun bazı seçmen grupları nezdinde partinin konumuna zarar verdiğine inandığını bağımsız kaynaklardan teyit etti.

Öte yandan IMEU, DNC'yi, raporu kısmen İsrail hakkındaki bu bulgular nedeniyle saklamakla suçluyor. DNC sözcüsü Kendall Witmer ise bu iddiayı reddetti.

DNC yetkilileri geçen yıl "seçim kazanma çalışmalarını sekteye uğratmasını istememelerini" gerekçe göstererek raporu yayımlamayacaklarını duyurmuştu.

ABD'nin eski Başkan Yardımcısı ve 2024 seçimlerinde başkan adayı Kamala Harris, kaleme aldığı "107 Gün" isimli kitabında, eski ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze konusundaki adımlarının "yetersiz" olduğunu ve Gazze'deki sivillerle empati kuramadığını yazmıştı.

Harris, "(Gazze) Bu konuda kamuoyuna yaptığı açıklamalarda, Ukrayna'daki acılara karşı gösterdiği empatinin aynısını Gazze'deki masum sivillere de göstermesi konusunda Joe'ya yalvardım ama bunu yapamadı. Tutkuyla 'Ben siyonistim' diyebiliyordu ancak masum Filistinliler hakkındaki sözleri yetersiz ve zoraki olarak algılandı." ifadelerini kullanmıştı.

Manisa'da şekerleme fabrikasında yangın çıktı
İstanbul'da ölümle sonuçlanan "çekirdek yiyip etrafı kirletmeyin" kavgasında 6 sanığa dava
Bakan Kurum, Sındırgı'daki afet konutları ile hak sahibi vatandaşların görüntülerini paylaştı
Suça sürüklenmekten manevi değerler ve spor sayesinde kurtuldu
Çocuğun suçtan korunmasında aile kilit rol oynuyor
