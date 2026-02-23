Dolar
Dünya

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi: ABD ile geçici anlaşmaya dair iddiaların temeli yok

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile yürütülen müzakerelere ilişkin ortaya atılan "geçici anlaşma" iddialarına dair, "Bu tür yorumları doğrulamıyoruz. (ABD ile) Geçici anlaşmaya dair iddiaların temeli yok." dedi.

Tolga Akbaba  | 23.02.2026 - Güncelleme : 23.02.2026
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi: ABD ile geçici anlaşmaya dair iddiaların temeli yok

Tahran

Bekayi, başkent Tahran'da düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD ile yürütülen müzakerelerin içeriğine ilişkin çok sayıda iddianın ortaya atıldığını söyleyen Bekayi, "Bu tür yorumları doğrulamıyoruz. Geçici anlaşmaya dair iddiaların temeli yok." ifadelerini kullandı.

Bekayi, müzakere metninin hazırlanmasının ortak bir süreç olduğuna vurgu yaparak, İran'ın ABD yaptırımlarının kaldırılması hususundaki tavrının net olduğu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un "İran'ın bir hafta içerisinde nükleer silah üretecek malzemeye ulaşacağı" yönündeki sözlerine ilişkin ise Bekayi, "Bu tarz açıklamalarla ilk kez karşılaşmıyoruz." dedi.

Bekayi ayrıca, önyargı ve zorlama ile müzakerelerin başarıya ulaşamayacağını belirterek, "İran için bu yaklaşım sonuç vermez. Diplomasiyi ciddiyetle sürdürmekteyiz. Ülkemizin haklarını güvence altına alan ve nükleer meseleler ile yaptırımların kaldırılmasını içeren bir anlaşmayı kabul edebiliriz." diye konuştu.

İran'ın olası bir savaş durumunda tüm saldırılara karşılık vereceğinin altını çizen Bekayi, "Güçlerimiz ülkemizi savunmak için 24 saat gözü açık şekilde bekliyor." ifadesini kullandı.

Bekayi son olarak, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin 24 Şubat Salı günü Umman'a bir ziyaret gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğine ilişkin soruya, "Bu konuyu doğrulamam gerekiyor, şu an için bilgim yok." yanıtını verdi.

