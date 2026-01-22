Dolar
Gündem

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından İBB kreşinde çocuğa taciz ve işkence iddiasına ilişkin açıklama

Açıklamada, "Bakanlık olarak çocuğun üstün yararı ilkesi doğrultusunda olayla ilgili ihmali bulunanların en ağır cezayı almaları için yargı sürecine müdahil olarak yakından takip edeceğiz." denildi.

Zehra Tekeci Eser  | 22.01.2026 - Güncelleme : 22.01.2026
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından İBB kreşinde çocuğa taciz ve işkence iddiasına ilişkin açıklama

Ankara

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kreşinde 3 yaşındaki çocuğun taciz ve işkenceye maruz kaldığı iddialarına ilişkin, "Bakanlık olarak çocuğun üstün yararı ilkesi doğrultusunda olayla ilgili ihmali bulunanların en ağır cezayı almaları için yargı sürecine müdahil olarak yakından takip edeceğiz." bilgisini paylaştı.

Bakanlıktan, bugün bazı basın yayın organlarında, "İBB kreşinde 3 yaşındaki çocuğa taciz ve işkence iddiası" başlığıyla yer alan haberlere ilişkin açıklama yapıldı.

İBB'ye bağlı çocuk etkinlik merkezi hakkında ALO 183 Şiddetle Mücadele Hattı'na gelen ihbarın ardından İl Müdürlüğü ekiplerinin ivedilikle harekete geçtiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uzmanlarımızca aile ile ikametlerinde gerçekleştirilen sosyal inceleme neticesinde, çocuğun ve ailenin durumu titizlikle raporlanmış, gerekli rehberlik ve psikososyal destek süreci derhal başlatılmıştır. Yapılan görüşmelerde, ailenin emniyet güçlerine başvuruda bulunarak yasal süreci başlattığı ve devam eden dava sürecine Bakanlığımızın müdahil olması yönünde talebi olduğu bilgileri edinilmiştir.

Bu çerçevede mağdur evladımızın haklarını korumak Bakanlığımızın temel görevidir. Bakanlık olarak çocuğun üstün yararı ilkesi doğrultusunda olayla ilgili ihmali bulunanların en ağır cezayı almaları için yargı sürecine müdahil olarak yakından takip edeceğiz."

