Dolar
43.88
Euro
51.89
Altın
5,187.02
ETH/USDT
2,073.50
BTC/USDT
68,573.00
BIST 100
13,707.28
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstanbul'da uyuşturucu soruşturmasında 9 sözleşmeli er gözaltına alındı

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Hava Harp Okulu Komutanlığınca yapılan ihbar üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan uyuşturucu soruşturması kapsamında 9 sözleşmeli er gözaltına alındı.

Elif Somuncu  | 26.02.2026 - Güncelleme : 26.02.2026
İstanbul'da uyuşturucu soruşturmasında 9 sözleşmeli er gözaltına alındı

İstanbul

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, MSÜ Hava Harp Okulunun ihbarı üzerine komutanlığın emrindeki 9 sözleşmeli er hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheli, ifadesi alınmak üzere mevcutlu olarak adliyeye getirildi.

İfade işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen şüphelilerin kan ve idrar örnekleri alındı.

Uyuşturucu madde kullanıldığı değerlendirilen ikametlerde arama ve el koyma talimatı da verildi.

"Uyuşturucu madde temin etme ve kullanımı kolaylaştırma" iddiasıyla yeni gelen bir ihbar üzerine 9 şüphelinin gözaltı süresinin uzatıldığı, zanlıların bugün Bakırköy Adliyesi'ne sevk edileceği öğrenildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Hocalı Katliamı mesajı
MSB: 5 PKK'lı terörist daha teslim oldu
Adalet Bakanı Gürlek: Yasa dışı bahis, sanal kumar konusunda mücadele kararlılığımız sonuna kadar devam edecek
İstanbul'da uyuşturucu soruşturmasında 9 sözleşmeli er gözaltına alındı
Kız çocuklarının telefonunu ele geçirip sahte ihbarda bulunan 5 çocuğa 45 yıla kadar hapis istendi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

İstanbul'da uyuşturucu soruşturmasında 9 sözleşmeli er gözaltına alındı

İstanbul'da uyuşturucu soruşturmasında 9 sözleşmeli er gözaltına alındı

İstanbul'da otoparktaki araçlardan 30 milyon dolar çalındığı iddiasına ilişkin 1 zanlı daha tutuklandı

İstanbul'da ölümle sonuçlanan "çekirdek yiyip etrafı kirletmeyin" kavgasında 6 sanığa dava

"Casperlar" suç örgütü soruşturmasında 14 şüpheli tutuklandı

"Casperlar" suç örgütü soruşturmasında 14 şüpheli tutuklandı
"Casperlar" suç örgütü soruşturmasında 9'u polis 17 zanlı gözaltında

"Casperlar" suç örgütü soruşturmasında 9'u polis 17 zanlı gözaltında

İstanbul'da otoparktaki araçlardan 30 milyon dolar çalındığı iddiasına ilişkin 2 kişi daha yakalandı

İstanbul'da otoparktaki araçlardan 30 milyon dolar çalındığı iddiasına ilişkin 2 kişi daha yakalandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet