Dünya

Trump, NATO savunma harcamalarını artırmayan İspanya'nın "cezalandırılması" gerektiğini savundu

ABD Başkanı Donald Trump, NATO kapsamında savunma harcamalarını artırmadığı gerekçesiyle İspanya'nın "cezalandırılması" gerektiğini savundu.

Hakan Çopur  | 14.10.2025 - Güncelleme : 14.10.2025
Trump, NATO savunma harcamalarını artırmayan İspanya'nın "cezalandırılması" gerektiğini savundu

Washington

Trump, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'yi Beyaz Saray'da ağırlarken, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Donald Trump, bir basın mensubunun, "İspanya'nın NATO'dan atılması gerektiğini söylemiştiniz, hala aynı görüşte misiniz?" sorusuna dolaylı olarak cevap verdi.

ABD Başkanı Trump, İspanya'nın diğer NATO ülkelerinden farklı olarak savunma harcamalarını yüzde 5'lik seviyeye yükseltmemesinden memnun olmadığını belirtti.

Trump, "İspanya'nın yaptığı şey NATO için çok kötü. Bunun NATO için çok adaletsiz ve saygısızca olduğunu düşünüyorum. İspanya ve bence bunun için cezalandırılmaları gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

İspanya'ya bu sebeple gümrük vergisi uygulamayı bile düşünebileceğini ifade eden Trump, "Bence İspanya inanılmaz derecede saygısızca davranıyor ve NATO'daki tüm ülkeler arasında bunu yapan tek ülke." diye konuştu.

Donald Trump, geçen hafta konuyla ilgili açıklamasında, "Bildiğiniz gibi ben yüzde 5 ödemelerini istedim, yüzde 2 değil. Çoğu ülke bunu kabul etti ama bir ülke geri kaldı: İspanya. Bunu yapmamak için hiçbir nedenleri yok. Ama sorun değil, belki de NATO'dan atılmalılar." ifadesini kullanmıştı.

