ABD Başkanı Trump'tan öldürülen aktivist Charlie Kirk'e gıyabi Özgürlük Madalyası
ABD Başkanı Donald Trump, 10 Eylül'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'e gıyaben "Başkanlık Özgürlük Madalyası" verdi.
Ankara
Başkan Trump'a güçlü desteğiyle tanınan ve uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren Kirk için Beyaz Saray'da bir seremoni düzenlendi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Aktivistin 32'nci doğum gününe denk gelen seramonide Trump, ikinci başkanlık döneminin ilk "Başkanlık Özgürlük Madalyası"nı gıyaben aktiviste verdi.
Burada yaptığı konuşmada Trump, "(Kirk) Cesurca gerçekleri konuştuğu ve daha güçlü bir Amerika için yılmadan mücadele ettiği için suikasta uğradı." ifadesini kullandı.
Başkanlık Özgürlük Madalyası, ABD'de verilen en yüksek sivil onuru temsil ediyor.
Charlie Kirk suikastı
ABD Başkanı Donald Trump'a verdiği güçlü destekle bilinen aktivist ve sosyal medya fenomeni Charlie Kirk, 10 Eylül'de Utah Valley Üniversitesinde katıldığı etkinlikte uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.
Gençler arasında oldukça popüler olan Kirk, muhafazakar fikirleri yaymak amacıyla kurduğu "Turning Point USA" adlı kar amacı gütmeyen kuruluşla tanınıyordu.
Saldırıyla ilgili cinayet şüphelisi Tyler Robinson, ailesinin ihbarı üzerine gözaltına alınmıştı. Hakkında "ağır cinayet" suçlaması yöneltilen Robinson için idam cezası talep edilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.