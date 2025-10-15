Dolar
41.83
Euro
48.59
Altın
4,165.37
ETH/USDT
4,138.20
BTC/USDT
113,368.00
BIST 100
10,316.40
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD Başkanı Trump'tan öldürülen aktivist Charlie Kirk'e gıyabi Özgürlük Madalyası

ABD Başkanı Donald Trump, 10 Eylül'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'e gıyaben "Başkanlık Özgürlük Madalyası" verdi.

Ayşe İrem Çakır  | 15.10.2025 - Güncelleme : 15.10.2025
ABD Başkanı Trump'tan öldürülen aktivist Charlie Kirk'e gıyabi Özgürlük Madalyası

Ankara

Başkan Trump'a güçlü desteğiyle tanınan ve uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren Kirk için Beyaz Saray'da bir seremoni düzenlendi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Aktivistin 32'nci doğum gününe denk gelen seramonide Trump, ikinci başkanlık döneminin ilk "Başkanlık Özgürlük Madalyası"nı gıyaben aktiviste verdi.

Burada yaptığı konuşmada Trump, "(Kirk) Cesurca gerçekleri konuştuğu ve daha güçlü bir Amerika için yılmadan mücadele ettiği için suikasta uğradı." ifadesini kullandı.

Başkanlık Özgürlük Madalyası, ABD'de verilen en yüksek sivil onuru temsil ediyor.

Charlie Kirk suikastı

ABD Başkanı Donald Trump'a verdiği güçlü destekle bilinen aktivist ve sosyal medya fenomeni Charlie Kirk, 10 Eylül'de Utah Valley Üniversitesinde katıldığı etkinlikte uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Gençler arasında oldukça popüler olan Kirk, muhafazakar fikirleri yaymak amacıyla kurduğu "Turning Point USA" adlı kar amacı gütmeyen kuruluşla tanınıyordu.

Saldırıyla ilgili cinayet şüphelisi Tyler Robinson, ailesinin ihbarı üzerine gözaltına alınmıştı. Hakkında "ağır cinayet" suçlaması yöneltilen Robinson için idam cezası talep edilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta drift atan sürücüye 91 bin 554 lira ceza kesildi
Antalya'da drift atan sürücüye 92 bin 784 lira ceza
Konya merkezli 12 ilde düzenlenen "Narkokapan Konya" operasyonunda 421 zanlı gözaltına alındı
İBB Başkan Vekili Nuri Aslan hakkında 3 yıla kadar hapis istemi

Benzer haberler

ABD Başkanı Trump'tan öldürülen aktivist Charlie Kirk'e gıyabi Özgürlük Madalyası

ABD Başkanı Trump'tan öldürülen aktivist Charlie Kirk'e gıyabi Özgürlük Madalyası

Trump, NATO savunma harcamalarını artırmayan İspanya'nın "cezalandırılması" gerektiğini savundu

Trump'tan Gazze'de ateşkes sürecinde "ikinci aşama başlıyor" mesajı

Instagram'da 18 yaş altı kullanıcılara artık yaşlarına uymayan içerikler gösterilmeyecek

Instagram'da 18 yaş altı kullanıcılara artık yaşlarına uymayan içerikler gösterilmeyecek
Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi: Bölgede yeni bir dönemin başlangıcı mı?

Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi: Bölgede yeni bir dönemin başlangıcı mı?
ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı deniz taşımacılığına da sıçradı

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı deniz taşımacılığına da sıçradı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet