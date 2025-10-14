Dolar
Dünya

İspanya, sağlık, ekonomik ve biyolojik çeşitliliği etkileyen 141 iklim riskiyle karşı karşıya

İspanya hükümeti tarafından yayımlanan raporda, ülkenin iklim değişikliği nedeniyle sağlık, ekonomik ve biyolojik çeşitlilik gibi birçok alanı etkileyen 141 riskle karşı karşıya olduğu belirtildi.

Sercan İrkin  | 14.10.2025 - Güncelleme : 14.10.2025
İspanya, sağlık, ekonomik ve biyolojik çeşitliliği etkileyen 141 iklim riskiyle karşı karşıya

İstanbul

İspanya Ekolojik Geçiş ve Demografik Mücadele Bakanı Sara Aagesen, İspanyol Cadena Ser Radyosu'nda katıldığı bir programda, hükümetin yayımladığı "İspanya'da İklim Değişikliğinin Riskleri ve Etkilerinin Değerlendirilmesi (ERICC-2025)" raporunun bulgularını paylaştı.

Raporda, ülkenin iklim değişikliği nedeniyle sağlık, ekonomik ve biyolojik çeşitlilik gibi 14 farklı alanı etkileyen toplam 141 riskle karşı karşıya olduğu ve bu risklerin birbirleriyle girift ilişkisinin bulunduğu aktarıldı.

Sıcaklıkların 2050'ye kadar 2-3 derece, 2100'e kadar da 5-6 derece artmasının beklendiği kaydedilen raporda, sıcaklıkların artmasına bağlı olarak deniz seviyesinin de 2100'e kadar 50-60 santimetre yükselmesinin öngörüldüğü belirtildi.

Raporda, Akdeniz havzasında orman yangını riskinin yüzde 30'a kadar artabileceği, yangın sezonlarının daha uzun süreceği ve daha şiddetli yangınların yaşanabileceği ifade edildi.

Söz konusu 141 riskten 17'sinin hızlı önlem alınmazsa kalıcı hasara yol açabileceği belirtilen raporda, bu risklere örnek olarak biyolojik çeşitliliğin kaybı, deniz seviyesinin yükselmesi ve erozyona bağlı arazi kaybı gösterildi.

Bakan Aagesen, ülkede daha şiddetli ve uzun süreli sıcak hava dalgalarının, kuraklık ve şiddetli yağmurların görüldüğüne işaret ederek "en uç iklim senaryolarının" halihazırda gerçekleşmeye başladığını söyledi.

