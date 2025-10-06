Dolar
41.69
Euro
48.87
Altın
3,956.60
ETH/USDT
4,643.40
BTC/USDT
124,600.00
BIST 100
10,718.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail’in uluslararası sularda alıkoyduğu ve aralarında Greta Thunberg’in de bulunduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerinden bazıları, Yunanistan’ın başkenti Atina’ya geldi. Eleftherios Venizelos Havalimanı’ndan yayındayız.
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Özgürlük Filosu Koalisyonu'na katılan Fransız Ambrealys: Karşımıza ne çıkarsa çıksın yüzleşmeye hazırız

Gazze'ye doğru yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu (FFC) üyelerinden kendisini "Ambrealys" olarak tanıtan Fransız oyuncu ve yazar, İsrail'in müdahalesine karşı "Karşımıza ne çıkarsa çıksın yüzleşmeye hazırız." dedi.

Fatma Zehra Solmaz, Ahmet Furkan Mercan  | 06.10.2025 - Güncelleme : 06.10.2025
Özgürlük Filosu Koalisyonu'na katılan Fransız Ambrealys: Karşımıza ne çıkarsa çıksın yüzleşmeye hazırız

Ankara

Akdeniz'de seyrine devam eden ve 11 gemiden oluşan Özgürlük Filosu Koalisyonu, Mısır'ın İskenderiye kenti açıklarında Gazze'ye yol alıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

FFC'nin basın grubundan yapılan bilgilendirmeye göre, filo, Gazze'ye yaklaşık 238 deniz mili (440 kilometre) uzaklıkta bulunuyor.

Uluslararası sularda bulunan filonun, yakında İsrail ordusunun müdahalesi açısından "orta riskli" olarak nitelenen bir alana girmesi öngörülüyor.

Filodaki "Rumbo" gemisinde Gazze'ye ulaşmaya çalışan Fransız oyuncu ve yazar Ambrealys, AA muhabirine konuştu.

Seyir halindeyken İsrail insansız hava araçları tarafından "gözetleme ve sindirme girişimleri" yaşadıklarını kaydeden Ambrealys, "Daireler çizen bir savaş gemisi var. Ama bu bizi caydırmadı. Halen misyonumuz ve girişimimiz doğrultusunda ilerliyoruz" diye konuştu.

Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin İsrail'de yaşadığı muamele, tacizi ve istismarı izlediklerini belirten Ambrealys, İsrail müdahalelerine karşı şunları söyledi:

"Hepsine hazırlıklıyız, korkmuyoruz, özellikle de bu görevin öncekilerden çok farklı olduğu gerçeği göz önüne alındığında. Bu yüzden hazırlıklıyız ve karşımıza ne çıkarsa çıksın yüzleşmeye hazırız."

Kırmızı bölgeye yaklaşılıyor

Savaş bölgesinde acil müdahale görevlisi 21 yaşındaki İspanyol Julio Cesar da Gazze sahiline doğru yaklaştıklarını belirtti.

Mürettebat dahil çeşitli kültür ve milletlerden insanların yer aldığı gemideki havanın oldukça olumlu ve motive edici olduğunu kaydeden Cesar, gemide güzel bir işbirliği ve hoş bir dinamizm oluşturmayı başardıklarını bildirdi.

İsrail'in olası müdahale edebileceği "kırmızı bölgeye" yaklaştıklarını söyleyen Cesar, "Yani muhtemelen önümüzdeki birkaç gün içinde yasa dışı yollarla İsrail'e getirilebilir, sınır dışı edilebiliriz." ifadelerini kullandı.

Küresel Sumud Filosu

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaşmıştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirerek yüzlerce yolcusunu alıkoymuştu.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo özelliğini taşıyordu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de Buca Belediyesi memurları 5 aydır maaş alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı
AKOM'dan İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı
Mardin Artuklu Üniversitesinden "Akademik Sumud Girişimi" önerisi
Bursa'nın ana su kaynağı barajlardaki doluluk oranı yüzde 1'in altına düştü
"Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili adli tıp raporu çıktı

Benzer haberler

Özgürlük Filosu Koalisyonundan Galli hemşire Evans herkesi Filistin'e gitmeye çağırdı

Özgürlük Filosu Koalisyonundan Galli hemşire Evans herkesi Filistin'e gitmeye çağırdı

İsrail'in Lübnan'ın güneyinde bir araca düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti

Mardin Artuklu Üniversitesinden "Akademik Sumud Girişimi" önerisi

Özgürlük Filosu Koalisyonu'na katılan Fransız Ambrealys: Karşımıza ne çıkarsa çıksın yüzleşmeye hazırız

Özgürlük Filosu Koalisyonu'na katılan Fransız Ambrealys: Karşımıza ne çıkarsa çıksın yüzleşmeye hazırız
İsrail, Greta Thunberg dahil alıkonan 171 aktivisti daha sınır dışı etti

İsrail, Greta Thunberg dahil alıkonan 171 aktivisti daha sınır dışı etti

Vicdan gemisi aktivistlerinden Tunuslu Gazeteci: Hayatımız Filistinlilerin canından daha değerli değil

Vicdan gemisi aktivistlerinden Tunuslu Gazeteci: Hayatımız Filistinlilerin canından daha değerli değil
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet