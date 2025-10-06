Dolar
41.69
Euro
48.78
Altın
3,935.58
ETH/USDT
4,580.90
BTC/USDT
124,472.00
BIST 100
10,806.42
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Özgürlük Filosu Koalisyonundan Kanadalı Ellis: Yelken açmaya devam edeceğiz çünkü soykırım sona ermeli

Özgürlük Filosu Koalisyonunun Kanadalı üyesi aktivist Devoney Ellis, Ottawa hükümetinin, İsrail soykırımını önlemek için sorumluluk almadığını belirterek, "Yelken açmaya devam edeceğiz çünkü soykırım sona ermeli ve kuşatmayı kırmalıyız." dedi.

Necva Taştan Sevinç, Ahmet Furkan Mercan  | 06.10.2025 - Güncelleme : 06.10.2025
Özgürlük Filosu Koalisyonundan Kanadalı Ellis: Yelken açmaya devam edeceğiz çünkü soykırım sona ermeli

Ankara

Akdeniz'deki seyrine devam eden, 11 gemiden oluşan Özgürlük Filosu Koalisyonu, Mısır'ın İskenderiye kenti açıklarında Gazze'ye doğru yol alıyor.

Filonun basın grubundan yapılan bilgilendirmeye göre gemiler, Gazze'ye 238 deniz mili (440 kilometre) uzaklıkta bulunuyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Uluslararası sulardaki filonun, yakında İsrail ordusunun müdahalesi açısından "orta riskli" nitelenen alana girmesi öngörülüyor.

Filodaki "Vicdan (Conscience)" gemisinde Gazze'ye ulaşmaya çalışan Kanadalı aktivist Devoney Ellis, AA muhabirine, ilk planlamaya göre İsrail ordusunun saldırısında yaşamını yitiren 5 yaşındaki Filistinli Hind Receb'in ismi verilen gemide olması gerektiğini söyledi.

Planlamanın değiştiğini, "Vicdan" gemisine katıldığını anlatan Ellis, geriden gelen filo unsurlarının kendilerine yetişmesi için bir süre mola verdiklerini, Gazze sahil şeridine doğru yollarına devam ettiklerini belirtti.

Ellis, İsrail'in Filistinli gazetecileri ve sağlık çalışanlarını hedef alarak öldürdüğüne dikkati çekerek, gemiye verilen "vicdan" isminin, İsrail'in ablukasını kırmak ve soykırımı sona erdirmek için yelken açan sağlık çalışanları ile gazetecileri temsil ettiğini söyledi.

Filoya katılmasına ilişkin, "Buradayım çünkü hükümetlerimiz suç ortağı." değerlendirmesinde bulunan Ellis, şunları dile getirdi:

"Kanada, vatandaşlarının uluslararası ve Kanada yasaları uyarınca iki yönlü silah ambargosu ve yaptırımlar uygulamak için iki yıldır sürdürdüğü kitlesel seferberliğe rağmen İsrail'e silah satmaya devam ederek soykırımına ortak oldu. Kanada, soykırımı önlemek için gereken her şeyi yapma sorumluluğuna sahip."

Ellis, Ottawa hükümetinin İsrail’in işlediği soykırıma karşı herhangi bir adım atmadığını ifade ederek, Kanada vatandaşları olarak bunu önlemek amacıyla ellerinden gelen her şeyi yapma sorumluluklarının bulunduğunu vurguladı.

Filistin halkından baskılara rağmen dirençli olmaları ve yelken açmaya devam etmeleri gerektiğini öğrendiklerini belirten Ellis, "Yelken açmaya devam edeceğiz çünkü soykırım sona ermeli ve kuşatmayı kırmalıyız." dedi.

İsrail, Sumud Filosu'na saldırmıştı

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaşmıştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirerek yüzlerce yolcusunu alıkoymuştu.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo özelliğini taşıyordu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bursa'nın ana su kaynağı barajlardaki doluluk oranı yüzde 1'in altına düştü
"Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili adli tıp raporu çıktı
Bakan Kacır: Son 23 yılda hayata geçirdiğimiz kalkınma hamleleriyle daha güçlü bir Türkiye'ye doğru ilerliyoruz
Meteorolojiden İstanbul ve çevre iller için sağanak uyarısı
Milli Eğitim ile Tarım ve Orman bakanlıkları arasında "çatı protokolü" imzalandı

Benzer haberler

İsrail, Greta Thunberg dahil alıkonan 171 aktivisti daha sınır dışı etti

İsrail, Greta Thunberg dahil alıkonan 171 aktivisti daha sınır dışı etti

İsrail, 2 yıldır sürdürdüğü soykırımda Filistinlileri sadece silahla değil "açlıkla" da öldürüyor

Özgürlük Filosu Koalisyonundaki Vicdan gemisi kaptanı Habib: "Riskin farkındayız, caydırılamayız"

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 250'yi aşkın Müslüman ve Hristiyan din adamı öldü

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 250'yi aşkın Müslüman ve Hristiyan din adamı öldü
Küresel Sumud Filosu gönüllüleri İsrail'deki hapishanelerde açlık grevi başlattı

Küresel Sumud Filosu gönüllüleri İsrail'deki hapishanelerde açlık grevi başlattı
Özgürlük Filosu Koalisyonu'na katılan Ürdünlü doktor Obeid: Amacımız kuşatmayı kırmak ve soykırımı durdurmak

Özgürlük Filosu Koalisyonu'na katılan Ürdünlü doktor Obeid: Amacımız kuşatmayı kırmak ve soykırımı durdurmak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet