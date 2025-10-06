Dolar
41.69
Euro
48.77
Altın
3,936.56
ETH/USDT
4,580.90
BTC/USDT
124,502.00
BIST 100
10,805.94
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

İsrail, Greta Thunberg dahil alıkonan 171 aktivisti daha sınır dışı etti

Tel Aviv yönetimi, Gazze Şeridi'ne uygulanan yasa dışı ablukayı delmek ve insani yardım ulaştırmak isterken İsrail ordusunun saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'ndan alıkonan 171 aktivisti daha sınır dışı etti.

Mustafa Deveci  | 06.10.2025 - Güncelleme : 06.10.2025
İsrail, Greta Thunberg dahil alıkonan 171 aktivisti daha sınır dışı etti

Ankara

İsrail Dışişleri Bakanlığının, Amerikan X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada, Küresel Sumud Filosu'ndan alıkonan 171 aktivistin Yunanistan ve Slovakya'ya gönderildiği belirtildi.

Sınır dışı edilenler arasında İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg'in de bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, Thunberg'in de yer aldığı bazı aktivistlerin hava limanında sınır dışı edilirken çekilen fotoğraflarına da yer verildi.

Thunberg ve fotoğraflarda yer alan diğer aktivistlere tek renk elbise giydirilmiş olması dikkati çekti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Küresel Sumud Filosu

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaşmıştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirerek yüzlerce yolcusunu alıkoymuştu.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo özelliği taşıyordu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bursa'nın ana su kaynağı barajlardaki doluluk oranı yüzde 1'in altına düştü
"Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili adli tıp raporu çıktı
Bakan Kacır: Son 23 yılda hayata geçirdiğimiz kalkınma hamleleriyle daha güçlü bir Türkiye'ye doğru ilerliyoruz
Meteorolojiden İstanbul ve çevre iller için sağanak uyarısı
Milli Eğitim ile Tarım ve Orman bakanlıkları arasında "çatı protokolü" imzalandı

Benzer haberler

İsrail, Greta Thunberg dahil alıkonan 171 aktivisti daha sınır dışı etti

İsrail, Greta Thunberg dahil alıkonan 171 aktivisti daha sınır dışı etti

İsrail, 2 yıldır sürdürdüğü soykırımda Filistinlileri sadece silahla değil "açlıkla" da öldürüyor

Özgürlük Filosu Koalisyonundaki Vicdan gemisi kaptanı Habib: "Riskin farkındayız, caydırılamayız"

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 250'yi aşkın Müslüman ve Hristiyan din adamı öldü

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 250'yi aşkın Müslüman ve Hristiyan din adamı öldü
Küresel Sumud Filosu gönüllüleri İsrail'deki hapishanelerde açlık grevi başlattı

Küresel Sumud Filosu gönüllüleri İsrail'deki hapishanelerde açlık grevi başlattı
Özgürlük Filosu Koalisyonu'na katılan Ürdünlü doktor Obeid: Amacımız kuşatmayı kırmak ve soykırımı durdurmak

Özgürlük Filosu Koalisyonu'na katılan Ürdünlü doktor Obeid: Amacımız kuşatmayı kırmak ve soykırımı durdurmak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet