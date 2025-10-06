Dolar
Gündem, İsrail’in Gazze saldırıları

Özgürlük Filosu Koalisyonu Sözcüsü Arraf: 10 Ekim'de Gazze'ye ulaşmayı bekliyoruz

Gazze'ye doğru yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu (FFC) Sözcüsü Huwaida Arraf, 10 Ekim'de Gazze'ye ulaşmayı hedeflediklerini bildirdi.

Ahmet Furkan Mercan, Nuri Aydın  | 06.10.2025 - Güncelleme : 06.10.2025
Özgürlük Filosu Koalisyonu Sözcüsü Arraf: 10 Ekim'de Gazze'ye ulaşmayı bekliyoruz

Ankara

Akdeniz'de seyrine devam eden ve 11 gemiden oluşan Özgürlük Filosu Koalisyonu, Mısır'ın İskenderiye kenti açıklarında Gazze'ye yol alıyor.

FFC'nin basın grubundan yapılan bilgilendirmeye göre filo, Gazze'ye yaklaşık 238 deniz mili (440 kilometre) uzaklıkta bulunuyor.

Uluslararası sularda bulunan filonun, yakında İsrail ordusunun müdahalesi açısından "orta riskli" olarak nitelenen bir alana girmesi öngörülüyor.

Filodaki "Vicdan (Conscience)" gemisinde Gazze sahiline ulaşmaya çalışan Sözcü Arraf, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Gazze kıyılarına 10 Ekim'de ulaşmayı hedeflediklerini kaydeden Arraf, seyir halinde "İsrail işgal güçlerinin saldırısına karşı yüksek alarmda" olduklarını bildirdi.

Arraf, filoyu, İsrail'in Filistin halkına uyguladığı yasa dışı abluka, kuşatma ve soykırıma "meydan okuyacak sivil gemilerden oluşan bir dalga" olarak niteledi.

Vicdan gemisinde çok sayıda sağlık ve medya çalışanının yer aldığını kaydeden Arraf, şunları kaydetti:

"Bu iki meslek, Filistinli gazetecilerin ve sağlık çalışanlarının öldürüldüğü, işkence gördüğü ve aileleriyle birlikte hedef alındığı Gazze'de de hedef alınıyor. Ve biz, dünyaya bunun sona ermesi gerektiğini söylemek için buraya yelken açıyoruz. 10 Ekim'de Gazze'ye ulaşmayı bekliyoruz. İsrail'in soykırımına karşı dünya ayağa kalkmalı. İsrail'e yaptırım uygulayarak ve Gazze'deki meslektaşlarımıza yalnız olmadıkları mesajını vererek, bunun sona ermesini sağlamalıdır. Geliyoruz. Size ulaşmaya çalışıyoruz"

Küresel Sumud Filosu

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaşmıştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirerek yüzlerce yolcusunu alıkoymuştu.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo özelliğini taşıyordu.

