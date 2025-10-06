Dolar
41.69
Euro
48.89
Altın
3,956.90
ETH/USDT
4,637.00
BTC/USDT
124,450.00
BIST 100
10,714.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail’in uluslararası sularda alıkoyduğu ve aralarında Greta Thunberg’in de bulunduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerinden bazıları, Yunanistan’ın başkenti Atina’ya geldi. Eleftherios Venizelos Havalimanı’ndan yayındayız.
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Özgürlük Filosu Koalisyonundan Galli hemşire Evans herkesi Filistin'e gitmeye çağırdı

Gazze'ye doğru yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonunun (FFC) Galli üyesi hemşire Leigh Evans, dünyadaki herkesi Filistin'e gitmeye çağırdı.

Laith Al-jnaidi, Irmak Akcan  | 06.10.2025 - Güncelleme : 06.10.2025
Özgürlük Filosu Koalisyonundan Galli hemşire Evans herkesi Filistin'e gitmeye çağırdı

Ankara

Akdeniz'deki seyrine devam eden, 11 gemiden oluşan Özgürlük Filosu Koalisyonu, Mısır'ın İskenderiye kenti açıklarında Gazze'ye doğru yol alıyor.

FFC'nin basın grubundan yapılan bilgilendirmeye göre filo, Gazze'ye yaklaşık 238 deniz mili (440 kilometre) uzaklıkta bulunuyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Uluslararası sulardaki filonun, yakında İsrail ordusunun müdahalesi açısından "orta riskli" nitelenen alana girmesi öngörülüyor.

Filodaki "Abd Elkarim Eid" teknesinde Gazze'ye ulaşmaya çalışan Galli acil durum hemşiresi Evans, AA muhabirine konuştu.

Evans, dünyaya "Ayaklanın ve Filistin'e gidin!" mesajını vermek istediğini belirterek, "Hepimiz Filistin'e gidersek bu yaptıklarını yapamazlar." dedi.

"Devlet size ait, siz devlete ait değilsiniz." görüşünü paylaşan Evans, destek amacıyla Filistin'e gidemeyenlerin, ülkelerinden kendi istekleri doğrultusunda politika benimsemesini talep etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Evans, filonun Gazze'de insani yardım koridoru açmaya çalıştığının altını çizerek, İsrail'in yasa dışı kuşatmasını kırmak ve Gazze halkına yardım götürmek için yolda olduklarını vurguladı.

Küresel Sumud Filosu

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaşmıştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirerek yüzlerce yolcusunu alıkoymuştu.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo özelliğini taşıyordu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de Buca Belediyesi memurları 5 aydır maaş alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı
AKOM'dan İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı
Mardin Artuklu Üniversitesinden "Akademik Sumud Girişimi" önerisi
Bursa'nın ana su kaynağı barajlardaki doluluk oranı yüzde 1'in altına düştü
"Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili adli tıp raporu çıktı

Benzer haberler

Özgürlük Filosu Koalisyonundan Galli hemşire Evans herkesi Filistin'e gitmeye çağırdı

Özgürlük Filosu Koalisyonundan Galli hemşire Evans herkesi Filistin'e gitmeye çağırdı

Özgürlük Filosu Koalisyonu'na katılan Fransız Ambrealys: Karşımıza ne çıkarsa çıksın yüzleşmeye hazırız

İsrail, Greta Thunberg dahil alıkonan 171 aktivisti daha sınır dışı etti

Vicdan gemisi aktivistlerinden Tunuslu Gazeteci: Hayatımız Filistinlilerin canından daha değerli değil

Vicdan gemisi aktivistlerinden Tunuslu Gazeteci: Hayatımız Filistinlilerin canından daha değerli değil
Özgürlük Filosu Koalisyonundan Kirenci, Gazze'nin tüm vicdan sahibi insanların meselesi olduğunu söyledi

Özgürlük Filosu Koalisyonundan Kirenci, Gazze'nin tüm vicdan sahibi insanların meselesi olduğunu söyledi
İsrail, 2 yıldır sürdürdüğü soykırımda Filistinlileri sadece silahla değil "açlıkla" da öldürüyor

İsrail, 2 yıldır sürdürdüğü soykırımda Filistinlileri sadece silahla değil "açlıkla" da öldürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet