İsrail'in "Sarı Hat"tı genişletmesi nedeniyle Gazze'de Filistinliler yeniden göçe zorlanıyor
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşması kapsamında çekildiği Sarı Hat'tı genişletme çalışmaları nedeniyle kuzeydeki Gazze kentinin Tuffah ve Şucaiyye mahallelerinde Filistinli onlarca aile yeniden göç etmek zorunda kaldı.
Gazze
İsrail ordusu, 10 Ekim'de varılan ateşkes anlaşması kapsamında Gazze Şeridi'nde Sarı Hat'ta çekilmişti. Sarı Hat, Gazze topraklarının doğusunda yaklaşık yüzde 50'lik bir alanı kapsıyor. Ancak İsrail bunu yeterli bulmayıp sürekli bu alanı genişletiyor.
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın, Sarı Hat'tı ihlal edenlere ateşle karşılık verileceği konusunda uyarı niteliğinde işaretler konulacağını duyurmasının ardından pek çok yere sarı renkli bloklar yerleştirilmeye başlanmıştı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Ordu, dün de bu sarı renkli blokları kullanarak kontrolü altındaki alanı, Gazze kentinin Şucaiyye ve Tuffah mahallelerinin içlerine doğru 300 metre kadar genişletti. Bu bölge içinde kalan Filistinli aileler ise sığındıkları çadırları ya da hasarlı evleri terk etmek zorunda kaldı.
İsrail, anlaşmayı açıkça ihlal ediyor
Gazze Belediyesi sözcüsü Hüsnü Muhenna, İsrail ordusunun "Sarı Hat" olarak bilinen bölgeyi 300 metre daha genişletmesi nedeniyle Tuffah ve Şucaiyye mahallelerindeki onlarca ailenin yeniden göç ettiğini söyledi.
İsrail'in bu hattı genişletirken top ve tüfeklerle ateş açarak çadırlarda veya yıkılmış evlerde yaşayan halkı göçe zorladığını aktaran Muhenna, bu genişlemenin, anlaşmanın açıkça ihlali anlamına geldiğini vurguladı.
Muhanna, ayrıca Şucaiyye ve Tuffah'taki göçün "geçici bir yerinden etme değil, sivilleri sistematik olarak sıkıştırma" eylemi olduğunu ve bu durumun güvenli bir bölgede olduklarını düşünen ailelerin acısını daha da artırdığını dile getirdi.
İsrail, Sarı Hat'tı genişleterek sürekli göçü dayatıyor
Şucaiyye Mahallesi'nden Ömer Irşi, evlerinin yıkılmış olduğunu, Gazze'nin kuzeyinde ve doğusunda yaşayabilecekleri yer kalmadığını, herkesin batıya göç etmek zorunda kaldığını söyledi.
Irşi, "Sarı Hat'tın yakınındaydık ve sürekli ateş açılıyordu, saldırı oluyordu ama buna da katlanıyorduk. Şimdi Sarı Hat'tı bizim yaşadığımız yerin yakınına getirdiler ve nereye gideceğimizi bilmiyoruz." dedi.
İsrail ordusu, anlaşmayı keyfine göre uyguluyor
Ebu Hasan Cerade ise "Sarı Hat ile kendilerine dayatılan hüzünlü durumu kabullenmişken İsrail ordusunun bu hüznün üstüne bir hüzün daha eklediğini" dile getirdi.
İsrail ordusunun, sarı blokları caddenin bir ucundan alarak yaklaşık 400 metre batıya doğru ilerlediğini kaydeden Cerade, "Anlaşmaya uymuyorlar. Anlaşma İsrail askerlerinin keyfine bağlı. Sarı Hat'tı canlarının istediği gibi genişletip duruyorlar. Bunu yaparken ne Trump'ı (ABD Başkanı Donald Trump) ne anlaşmayı ne de dünyayı umursuyorlar." dedi.
"Burada savaş hiçbir şekilde sona ermiş değil, önceki gün 25 kişi öldü"
Ordunun, bu uygulamalarının Filistinliler için bir risk ve aynı zamanda büyük bir meşakkat oluşturduğunu vurgulayan Cerade, şöyle konuştu:
"Bu sarı blokların burada olması İsrail ordusunun burada olduğu, insanların bu hatta yaklaşmasının yasak olduğu anlamına geliyor. Biz anlaşmaya ve Sarı Hat'ta uyuyoruz, yaklaşmıyoruz ama neden sürekli bu hattı genişletiyorlar.
Bu yer değiştirme, yüzlerce aileyi etkiliyor, bu insanların zaten evleri yok. Bu insanların hepsi eşyalarını topladı ve bölgeyi boşalttı. Burada savaş hiçbir şekilde sona ermiş değil. Gece boyunca saldırılar devam ediyor. Önceki gün 25 kişi öldü."
Gazze'nin merkezi İsrail'in bombalarla gerçekleştirdiği yıkım nedeniyle patlamalarla sarsıldı
AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, Gazze Şeridi'nin ortasındaki El-Bureyc Mülteci Kampı'nın doğu kesimlerinden gelen şiddetli patlama seslerinin, İsrail ordusunun bölgede ayakta kalan yapılara yönelik yürüttüğü bombardımanlardan kaynaklandığını söyledi.
Görgü tanıkları, İsrail tanklarının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un doğusunda yer alan Corat el-Lut ve Maan bölgelerine yoğun şekilde ateş açtığını, kentin doğu mahallelerinin ise sabah saatlerinden bu yana aralıksız olarak bombalandığını ifade etti.
Tanıkların aktardığına göre İsrail ordusu, gece boyunca Gazze kentinin doğusunda işgal ettiği bölgelerde "büyük çaplı yıkım operasyonu" gerçekleştirirken, Han Yunus'un güneyinde de yoğun tank atışları yaptı.
Nasır Hastanesi'nden bu sabah yapılan açıklamada, Han Yunus'ta "Sarı Hat"tın dışında kalan bir noktada, yerinden edilen 1 Filistinlinin İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiği bildirilmişti.
Hamas ile 10 Ekim'de imzalanan ateşkes anlaşmasını hemen her gün ihlal eden İsrail ordusu, Filistinlilere yönelik saldırılarına aralıksız devam ediyor.
İsrail, ateşkes anlaşması kapsamında Gazze Şeridi'nin yüzde 50'den fazlasını işgal etmeyi sürdürüyor. İsrail ordusunun konuşlandığı bölgeler ile Filistinlilerin yaşadığı bölgeler, "Sarı Hat" ile birbirinden ayrılıyor.
İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye düzenlediği İHA saldırısında 4 Filistinli yaralandı
İsrail'e ait quadcopter tipi bir insansız hava aracının (İHA), Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir grup Filistinliyi hedef aldığı saldırıda 4 kişi yaralandı.
AA muhabirine konuşan Gazze'deki Şifa Hastanesi yetkilileri, İsrail'e ait bir İHA'nın Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'ya bağlı Es-Selatin bölgesinde bir grup Filistinliyi hedef aldığını belirtti.
Saldırı sonrası hastaneye 4 yaralının getirildiği kaydedildi.
Nasır Hastanesi'nden bu sabah yapılan açıklamada, Han Yunus'ta "Sarı Hat"tın dışında kalan bir noktada, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yerinden edilen 1 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.
İsrail ordusunun "Sarı Hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de ateşkesin yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.
İsrail, ateşkes anlaşması kapsamında Gazze Şeridi'nin yüzde 50'sinden fazlasını işgal etmeyi sürdürüyor. İsrail ordusunun konuşlandığı bölgeler ile Filistinlilerin yaşadığı bölgeler, "Sarı Hat"la birbirinden ayrılıyor.
Gazze'deki hükümet, Filistinli gruplar ve insan hakları örgütlerinin verilerine göre, İsrail ordusu ateşkes anlaşmasını onlarca kez ihlal etti.
İsrail ordusunun "Sarı Hat"tın batısında İsrail işgali dışındaki bölgelerde yaşayan sivillere yönelik top atışları ve saldırılar düzenlediği belirtiliyor. İsrail ise sivillere ateş açtığını kabul ederken söz konusu sivillerin "Sarı Hat"tı geçtiklerini iddia ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.