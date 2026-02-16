Kudüs Valiliği: İsrail, Mescid-i Aksa'da ramazan ayı hazırlıklarını engellemeye devam ediyor
Kudüs Valiliği, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da ramazan ayı hazırlıklarını engellemeye devam ettiğini bildirdi.
İstanbul
Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valiliğinin Facebook hesabından yapılan açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ve İsrail ordusunun Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerine dikkat çekildi.
Aksa'ya bugün baskın yapan İsraillilerin sayısının 337'e ulaştığı, İsrail ordusunun da Mescid-i Aksa İmamı Muhammed Ali Abbasi'yi gözaltına aldığı hatırlatıldı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
İsrail makamlarının ayrıca ramazan ayı boyunca Mescid-i Aksa'da ibadet edenleri karşılamak için gerekli lojistik hazırlıkların yapılmasını engellemeye devam ettiği belirtildi. İsrail'in Mescid-i Aksa'nın avlusuna tente ve mobil kliniklerin kurulmasını da engellediği ifade edildi.
Tel Aviv yönetiminin ramazan ayı öncesinde Filistinlileri Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırma yönünde 250'den fazla karar çıkardığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İşgalci güçler, bugün Kudüs'te 12 Filistinli genci Selahaddin Caddesi'ndeki el-Berid Merkezi'nde soruşturmaya çağırdı. Filistinli gençler, soruşturma sırasında doğrudan gözaltına alınıp hapishanelere atılmakla tehdit edildiklerini anlattılar. Soruşturmaya çağrılmalarının sebebi ise Kudüs'ten aileleri için organize ettikleri umre ziyaretiydi."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.