Dünya, Filistin

Kudüs Valiliği: İsrail, Mescid-i Aksa'da ramazan ayı hazırlıklarını engellemeye devam ediyor

Kudüs Valiliği, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da ramazan ayı hazırlıklarını engellemeye devam ettiğini bildirdi.

Mahmut Geldi  | 16.02.2026 - Güncelleme : 16.02.2026
Kudüs Valiliği: İsrail, Mescid-i Aksa'da ramazan ayı hazırlıklarını engellemeye devam ediyor

İstanbul

Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valiliğinin Facebook hesabından yapılan açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ve İsrail ordusunun Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerine dikkat çekildi.

Aksa'ya bugün baskın yapan İsraillilerin sayısının 337'e ulaştığı, İsrail ordusunun da Mescid-i Aksa İmamı Muhammed Ali Abbasi'yi gözaltına aldığı hatırlatıldı.

İsrail makamlarının ayrıca ramazan ayı boyunca Mescid-i Aksa'da ibadet edenleri karşılamak için gerekli lojistik hazırlıkların yapılmasını engellemeye devam ettiği belirtildi. İsrail'in Mescid-i Aksa'nın avlusuna tente ve mobil kliniklerin kurulmasını da engellediği ifade edildi.

Tel Aviv yönetiminin ramazan ayı öncesinde Filistinlileri Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırma yönünde 250'den fazla karar çıkardığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İşgalci güçler, bugün Kudüs'te 12 Filistinli genci Selahaddin Caddesi'ndeki el-Berid Merkezi'nde soruşturmaya çağırdı. Filistinli gençler, soruşturma sırasında doğrudan gözaltına alınıp hapishanelere atılmakla tehdit edildiklerini anlattılar. Soruşturmaya çağrılmalarının sebebi ise Kudüs'ten aileleri için organize ettikleri umre ziyaretiydi."

