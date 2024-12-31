Kemal Advan Hastanesi'nden tahliye edilen hastalar Endonezya Hastanesi'nde sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde bekliyor
Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'nden Endonezya Hastanesi'ne getirilen yaralılar, temel tıbbi ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde bekliyor.
Kudüs
İsrail saldırıları ve baskınları nedeniyle 90 gündür hizmet dışı kalan Endonezya Hastanesi, servis odaları tahrip edilmiş ve elektrik jeneratörleri yakılmış durumda.
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Birçok hasta acil ameliyata ihtiyaç duyuyor, ancak tıbbi imkansızlıklar nedeniyle yapılamıyor. Hastaneye nakledilen Filistinli diyabet ve tansiyon hastası olan Yassin Al-Masry, AA muhabirine; ''Dünya sağlık örgütününe bizlere ilaç yardımında bulunması için sesleniyoruz.
Ben diyabet ve tansiyon hastasıyım ve tüm ilaçlarımın bitti. Bir an önce bizlere ilaç temin edilmesini temenni ediyoruz'' dedi.
Ne olmuştu?
Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi, (İsrail tarafından) yapılan baskın, hasta ve personelin zorla tahliye edilmesi ve hastane müdürü Husam Ebu Safiyye'nin gözaltına alınmasının ardından hizmet dışı kalmıştı. Hastalar Endonezya Hastanesi'ne getirilmiş ve kritik durumdaki 10 hasta Şifa Hastanesi'ne nakledilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.