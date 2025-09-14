Dolar
41.37
Euro
48.54
Altın
3,643.11
ETH/USDT
4,615.70
BTC/USDT
115,553.00
BIST 100
10,372.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

İsrail Gazze'de tarihi eserlerin bulunduğu binanın yer aldığı bölgeyi bombaladı

İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde tarihi eserlerin bulunduğu bir binanın yakınında bulunan yerleşim yerlerini bombaladı.

Zein Khalil, Mahmut Geldi  | 14.09.2025 - Güncelleme : 14.09.2025
İsrail Gazze'de tarihi eserlerin bulunduğu binanın yer aldığı bölgeyi bombaladı

Kudüs

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Gazze kentinde 783, 784, 785, 786 ve 787 numaralı yerleşim bloklarını kapsayacak yeni hava saldırıları düzenleyeceklerini duyurdu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Adraee, Gazze kentinin batısında yer alan bölgedeki bloklar arasında özellikle "Kevser Kulesi" isimli çok katlı bina ve çevresindeki çadırların bombalanacağını belirtti.

Adraee'nin paylaşımından kısa bir süre sonra saldırı uyarısı yapılan bölgeler İsrail savaş uçakları tarafından bombalandı.

Haaretz gazetesi, bombalanan bölgenin 400 metre yakınında tarihi eserlerin bulunduğu bir binanın yer aldığını belirtti.

Gazetenin haberinde, ordunun 10 Eylül Çarşamba günü, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin er-Rimal Mahallesi'nde çok sayıda tarihi eserin bulunduğu binaya saldırı tehdidinde bulunduğu hatırlatıldı.

Haberde, 10 kattan oluşan binanın bodrum katının yıllardan beri "Fransız İncil ve Arkeoloji Enstitüsünün" deposu olarak kullanıldığı ve binada binlerce tarihi eserin olduğu belirtildi.

Fransa, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) ve Kudüs Latin Patrikhanesi'nin çarşamba gününden bu yana İsrail'in saldırıyı ertelemesi için girişimlerde bulunduğuna işaret edilen haberde, binadaki önemli bazı eserlerin Gazze kentindeki bir kiliseye taşındığı ve söz konusu kilisenin İsrail saldırılarına maruz kalmayacağının umut edildiğine dikkat çekildi.

Son iki gün boyunca arkeologların binadaki en önemli tarihi eserleri kurtarmaya çalıştığı öne sürülen haberde, binada kalan tarihi eserlerinin yok olma tehdidiyle karşı karşıya olduğu ifade edildi.

Bombalanan bölgede yer alan tarihi eserlerin bulunduğu binanın doğrudan saldırılara maruz kalıp kalmadığı henüz bilinmiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bursa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
MSB'den A Milli Erkek Basketbol Takımı'na özel video klip
Kırşehirli Dernekler Federasyonundan genç çiftlere "Aile Yılı"na özel destek
Türkiye, Yunan makamlarının "mesnetsiz ve küstah" açıklamalarını reddetti
Tekirdağ'da etkili olan poyraz deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor

Benzer haberler

İsrail Gazze'de tarihi eserlerin bulunduğu binanın yer aldığı bölgeyi bombaladı

İsrail Gazze'de tarihi eserlerin bulunduğu binanın yer aldığı bölgeyi bombaladı

İsrail Gazze kentinde İslam Üniversitesine ait bir binayı vurdu

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Gazze'de hayati öneme sahip tıbbi malzemelerde ciddi eksiklik var

İsrail'de 2 yılda Gazze'ye saldırılara katılan 20 binden fazla asker tedavi gördü

İsrail'de 2 yılda Gazze'ye saldırılara katılan 20 binden fazla asker tedavi gördü
Avustralyalılar, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını 100 haftadır protesto ediyor

Avustralyalılar, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını 100 haftadır protesto ediyor
İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze'de son 24 saatte 2 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze'de son 24 saatte 2 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet