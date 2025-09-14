Dolar
41.37
Euro
48.54
Altın
3,643.11
ETH/USDT
4,583.40
BTC/USDT
115,245.00
BIST 100
10,372.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

İsrail Gazze kentinde İslam Üniversitesine ait bir binayı vurdu

İsrail, işgal planını fiili olarak devreye soktuğu Gazze kentinde bulunan Gazze İslam Üniversitesine ait bir binayı vurdu.

Ramzi Mahmud, Hosni Nedim, Gülşen Topçu  | 14.09.2025 - Güncelleme : 14.09.2025
İsrail Gazze kentinde İslam Üniversitesine ait bir binayı vurdu

Gazze

İsrail "güvenlik kabinesinin", 8 Ağustos'ta kuzeydeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermesinin ardından İsrail askerleri burada yaşayan Filistinlileri güneye sürmek için saldırıları yoğunlaştırdı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Özellikle yüzlerce Filistinlinin yaşadığı çok katlı binalar sıklıkla hedef alınıyor.

Bugünkü saldırılarda, daha önce de bombalanan ve büyük kısmı yıkılan Gazze İslam Üniversitesinin bir binası vuruldu.

İsrail, saldırıdan önce üniversiteye sığınan yerinden edilmiş Filistinlilere tahliye çağrısında bulundu, sonra da binayı hedef aldı.

İsrail bugün Gazze kentinde El-Kevser, Muhenna ve Er-Rabi binalarını vurmuştu. Bu binaların vurulmasıyla yüzlerce aile evsiz kalmıştı.

İsrail güvenlik kabinesi, 8 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti. İsrail ordusu da 11 Ağustos'ta Zeytun Mahallesi'nden kente saldırılarını başlatmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kırşehirli Dernekler Federasyonundan genç çiftlere "Aile Yılı"na özel destek
Türkiye, Yunan makamlarının "mesnetsiz ve küstah" açıklamalarını reddetti
Tekirdağ'da etkili olan poyraz deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor
Mali Türk savunma sanayisini ağırlayacak
Türkiye, düzensiz göçle mücadelesini etkin şekilde sürdürüyor

Benzer haberler

İsrail Gazze kentinde İslam Üniversitesine ait bir binayı vurdu

İsrail Gazze kentinde İslam Üniversitesine ait bir binayı vurdu

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Gazze'de hayati öneme sahip tıbbi malzemelerde ciddi eksiklik var

İsrail'de 2 yılda Gazze'ye saldırılara katılan 20 binden fazla asker tedavi gördü

Avustralyalılar, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını 100 haftadır protesto ediyor

Avustralyalılar, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını 100 haftadır protesto ediyor
İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze'de son 24 saatte 2 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze'de son 24 saatte 2 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti
Filistin uluslararası toplumu Gazze’deki soykırımı durdurmak için "daha cesur yöntemler" benimsemeye çağırdı

Filistin uluslararası toplumu Gazze’deki soykırımı durdurmak için "daha cesur yöntemler" benimsemeye çağırdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet