Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

İsrail'de 2 yılda Gazze'ye saldırılara katılan 20 binden fazla asker tedavi gördü

İsrail'de son 2 yılda Gazze'ye yönelik saldırılara katılan en az 20 bin askerin tedavi gördüğü bildirildi.

Faruk Hanedar  | 14.09.2025 - Güncelleme : 14.09.2025
Kudüs

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail Savunma Bakanlığı Rehabilitasyon Bölümü'nün paylaştığı bilgilere yer verildi.

Buna göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına katılan 20 binden fazla asker tedavi görürken, bunların yüzde 45'ini fiziksel yaralanma, yüzde 55'ini psikolojik vakalar oluşturdu.

Yaralananların yarısının 30 yaşın altındaki askerler oluştururken bunların yüzde 92'sinin erkek, yüzde 64'ünün yedek asker olduğu belirtildi.

Rehabilitasyon bölümünün bütçesinin son iki yılda yüzde 53 artarak 8,3 milyar yeni İsrail Şekeli'ne (yaklaşık 2,5 milyar ABD doları) ulaştığı, bunun 4,1 milyar şekelinin (yaklaşık 1,25 milyar ABD doları) ruh sağlığı tedavisine ayrıldığı kaydedildi.

Tahminlere göre, 2028 yılına kadar bu bölümde 50 bini ruh hastalıkları olmak 100 bin yaralının tedavi edilmesinin öngörüldüğü aktarıldı.

Tedavi görenlerden yüzde 9'unun ağır-orta düzeyde yaralandığı, 56 kişinin engelli, 16'sının felçli, 99 kişinin ampute edildiği ve protez takıldığı bildirildi.

Rehabilitasyon bölümüne, her ay ortalama bin kadar yaralı askerin kabul edildiği, 750 hasta başına bir sağlık çalışanı bulunduğu için sıkıntılar yaşandığı da belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 64 bin 871 Filistinli hayatını kaybetti, 164 bin 610 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 12 bin 321 kişi yaşamını yitirdi, 52 bin 569 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 2 bin 494'e çıktı, yaralıların sayısı da 18 bin 135 oldu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

