Dünya

İsrail, Suriye'nin güneyindeki yerleşim bölgelerine girdi

İsrail askeri birliklerinin, Suriye'nin güneyindeki Dera ilinin batısındaki Saysun ve Cemle köylerine girdiği bildirildi.

Ömer Koparan  | 14.09.2025 - Güncelleme : 14.09.2025
İsrail, Suriye'nin güneyindeki yerleşim bölgelerine girdi

Dera

Suriye haber ajansı SANA'da yer alan haberde, İsrail güçlerinin, sabah saatlerinde Saysun ve Cemle köylerinde arama yaptığı belirtildi.

İsrail ordusuna ait yaklaşık 18 askeri aracın, evlere baskınlar düzenlediği ve arama-tarama faaliyetleri yürüttüğü aktarılan haberde, ayrıca, İsrail'e ait farklı askeri birliklerin işgal altındaki Suriye'nin Golan sınırı yakınında bulunan Cemle askeri üssü çevresinde konuşlandığı ifade edildi.

Haberde, söz konusu hareketliliğin İsrail'e ait insansız hava araçlarının (İHA) bölgede keşif uçuşları yaptığı sırada gerçekleştiği ve bunun halk arasında ciddi kaygı ve tedirginlik yarattığı kaydedildi.

Suriye yönetimi, yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Dera, Kuneytra ve Şam kırsalındaki tekrar eden sızmalarını sert şekilde kınayarak, bu eylemlerin istikrar çabalarını baltaladığını ve 1974 Ateşkes Anlaşması ile uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu vurguladı.

Açıklamada, uluslararası toplum bu ihlalleri durdurmaya davet edildi.

