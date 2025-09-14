Dolar
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Filistin uluslararası toplumu Gazze’deki soykırımı durdurmak için "daha cesur yöntemler" benimsemeye çağırdı

Filistin, uluslararası topluma Gazze Şeridi’nde yaşanan soykırımı durdurmak ve sivilleri korumak için “daha cesur çalışma yöntemleri” benimseme çağrısında bulundu.

Awad Rjoob, Safiye Karabacak  | 14.09.2025 - Güncelleme : 14.09.2025
Filistin uluslararası toplumu Gazze’deki soykırımı durdurmak için "daha cesur yöntemler" benimsemeye çağırdı

Ramallah

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze’de Filistin halkının medeniyetini yok etme ısrarı, toplu katliamlar işlemesi, apartmanları, evleri ve kurumları hedef almasının yol açacağı felaket boyutundaki tehlikeye karşı yeniden dikkat çekildi.

İsrail'in hedefinin patlamalar ve bombardımanlar eşliğinde, tüm Gazze Şeridi'nde güvenli bir yer bırakmayarak 1 milyon Filistinliyi zorunlu göçe mecbur bırakmak olduğu kaydedilen açıklamada, uluslararası topluma, "Filistin halkına yönelik saldırıları durdurma ve ateşkesi sağlama konusunda klasik tutum ve yaklaşımlarının dışına çıkıp, sivilleri korumak ve yardımları herhangi bir şart veya engel olmadan ulaştırmak için daha cesur yöntemler benimsemeleri" çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun cuma günü aldığı kararın, “savaşın durdurulması, savaş ve katliam çağrılarını etkisiz hale getirmek için diplomatik çabaların artırılması, rehinlerin (İsrailliler) ve esirlerin (Filistinliler) serbest bırakılması, sivillerin korunması ve New York Bildirgesi’nin tüm detaylarıyla uygulanmasına başlanması için gerçek ve değerli bir fırsat sunduğu” vurgulandı.

BM Genel Kurulu'nda 12 Eylül'de Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanmasına İlişkin New York Bildirgesi'nin onaylanması için sunulan tasarıya ilişkin oylama yapılmıştı.

Oylamada, ABD ve İsrail'in de aralarında olduğu 10 ülke "hayır" oyu kullanırken, 142 ülke Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanmasına İlişkin New York Bildirgesi'ni onaylayan karara "evet" oyu vermişti.

Oylamada, 12 ülke çekimser kalmıştı.

Fransa ve Suudi Arabistan tarafından sunulan Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanmasına İlişkin New York Bildirgesi, Hamas'ın dahil olmadığı bir Filistin Devleti'nin tanınmasını ve İsrail-Filistin çatışmasının barışçıl bir şekilde sona ermesini hedefliyor.

