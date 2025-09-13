Dolar
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, sahasında RAMS Başakşehir'i 2-1 yendi. Maçın ardıdan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve RAMS Başakşehir Futbol Planlama ve Strateji Direktörü Marco Pezzaiuoli açıklamalarda bulundu.
İsrail'in Gazze saldırıları

Siros Adası'nda, Filistin direnişini konu alan belgesel gösterimi yapıldı

Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu'na katılmak için yarın yola çıkması beklenen teknenin bulunduğu Siros Adası'nda, Yunan yapımı "48-Büyük İskana Direniş" belgeselinin gösterimi gerçekleştirildi.

Ayhan Mehmet  | 13.09.2025 - Güncelleme : 13.09.2025
Siros Adası'nda, Filistin direnişini konu alan belgesel gösterimi yapıldı Fotoğraf: Ayhan Mehmet/AA

Siros

Belgeselin yapımcılarından, soyadını belirtmeyen Evgenia, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belgesel fikrinin 2022'de Batı Şeria'ya yaptıkları iki ziyaretin ardından doğduğunu ifade ederek, "Oradaki Filistinliler ve özgürlük mücadelesi veren aktivistlerle tanıştık. Onlar bize sesimizi dışarıya taşıyın dediler. Bu film tam da bunun için çekildi." dedi.

Belgeselde Nabi Salih, Hebron, Cenin ve Şeyh Cerrah bölgelerinden insanların hikayelerine yer verdiklerini anlatan Evgenia, filmde evlerin gasbedilmesi, serbest dolaşımın engellenmesi, kontrol noktalarındaki uygulamalar ve tutuklamaların aktarıldığını söyledi.

"Belgesel, Filistin direnişini sadece bir çatışma meselesi olarak değil, günlük yaşamın bir parçası olarak anlatıyor." ifadesini kullanan Evgenia, belgeselin ilk gösteriminin 2024'te yapıldığını ve Yunanistan'daki çeşitli sosyal alanlar, sinemalar ve festivallerde izlendiğini belirtti.

Evgenia, "İnsanların bize söylediği en önemli şey, bu hikayeleri ilk kez gördükleri oldu. Bu çok değerli çünkü Filistin meselesini sürekli okuyoruz ama günlük hayatın ayrıntıları gözden kaçabiliyor." diye konuştu.

Belgeselin uluslararası festivallere de seçildiğini aktaran Evgenia, "Yakında Londra'daki Filistin Film Festivali'nde gösterilecek. Filistin halkının hikayesini daha çok insana ulaştırmak bizim için çok önemli." dedi.

Gösterim, yarın Siros Adası'ndan Gazze’ye yola çıkacak filonun gönüllüleri ve destekçilerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Filistin direnişini konu alan Yunan yapımı belgesel, izleyicilerden yoğun ilgi ve beğeni gördü.

Küresel Sumud Filosu

Filistin ile dayanışma ve İsrail'in ablukasını kırmak için 44'ten fazla ülkenin desteğiyle Küresel Sumud Filosu (Global Sumud Flotilla) adıyla oluşturulan uluslararası sivil yardım filosuna bağlı tekneler, 31 Ağustos'ta İspanya'nın Barselona kentinden Gazze'ye doğru yola çıktı. Aynı gün İtalya'nın Cenova kentinden de toplamda 300 ton yardım malzemesi taşıyan birkaç tekne, Küresel Sumud Filosu'na katılmak üzere Akdeniz'e açıldı.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.

