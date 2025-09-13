Dolar
41.37
Euro
48.54
Altın
3,643.11
ETH/USDT
4,640.30
BTC/USDT
115,469.00
BIST 100
10,372.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardıdan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve ikas Eyüpspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin açıklamalarda bulundu.
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Filistinli Gazeteciler Sendikası: Gazze'de tarihin en büyük gazeteci katliamı yaşanıyor

Filistinli Gazeteciler Sendikası Başkanı Nasır Ebu Bekir, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde tarihin en büyük gazeteci katliamının yaşandığını söyledi.

Esra Taşkın  | 13.09.2025 - Güncelleme : 13.09.2025
Filistinli Gazeteciler Sendikası: Gazze'de tarihin en büyük gazeteci katliamı yaşanıyor

Bretigny-sur-Orge

Fransa'nın Bretigny-sur-Orge kentinde 12 Eylül'de başlayan L'humanite Festivali devam ediyor.

Festivalde düzenlenen "Filistinli Gazetecilere Açık Çek" başlıklı oturuma, Filistinli Gazeteciler Sendikası Başkanı Ebu Bekir ve Fransız haber ajansı Agence France Presse (AFP) için Gazze'de yıllarca görev yapmış olan Filistinli gazeteci Adel Zaanoun katıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Filistinli Gazeteciler Sendikası Başkanı Ebu Bekir, burada yaptığı konuşmada, İsrail ordusunun Gazze'de Filistinli gazetecileri hedef almasına değindi.

"Filistinli Gazeteciler Sendikası Başkanıyım ancak gazeteci arkadaşlarımın ölmesini engelleyemiyorum. Her dakika hangisinin yaralandığını öğrenmek için bekliyorum." ifadelerini kullanan Ebu Bekir, 1500 Filistinli gazetecinin halihazırda ateşin ortasında çalıştığını belirtti.

Gazze'de 250 gazetecinin öldürüldüğünü belirten Ebu Bekir, "Bu, tarihin en büyük gazeteci katliamı." dedi.

Ebu Bekir, bölgede yüzlerce gazetecinin yaralandığını, 200 gazetecinin tutuklandığını ve çok sayıda medya kuruluşunun yıkıldığını anlatarak Gazze'de, 2. Dünya Savaşı'ndan daha fazla gazetecinin öldürüldüğünü vurguladı.

"Tarihin en büyük yıkım savaşı. Hükümetin ve (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun kararıyla gazetecileri hedef alan ölümcül saldırılar var. O bir savaş suçlusu." diyen Ebu Bekir, Netanyahu'nun, Gazze'de yaptıklarını uluslararası kamuoyunun öğrenmesini engellemek için bölgedekilere doğrudan şahit olan Filistinli gazetecileri öldürdüğünü kaydetti.

Ebu Bekir, Zaanoun'un bölgede yaşananların önemli bir şahidi olduğunu ve onun da tıpkı bölgedeki diğer gazeteciler gibi evini kaybettiğini aktardı.

Gazzeli gazetecilerin bomba ve saldırıların altında, yıkılmış evlerinin içinde zorlu şartlar altında çalıştığına dikkati çeken Ebu Bekir, "Gazeteciler ateşin ortasında, aç bir halde haber yapmaya devam ediyor." dedi.

Bu kadar gazetecinin öldürüldüğü başka bir ülkenin bulunmadığını dile getiren Ebu Bekir, "Filistinli gazetecilerin tamamının öldürülmesini bekleyemeyiz. Netanyahu savaşı kızıştırmak ve gazetecileri hedef almak istiyor. Umarım bunu görmeyiz." şeklinde konuştu.

"Gazeteciler olarak bizler de insanız"

Filistinli gazeteci Zaanoun da İsrail'in Gazze'deki saldırıları sırasında gazetecilerin nasıl çalıştığına dair bilgiler paylaştı.

Zaanoun, İsrail'in Gazze'de Ekim 2023'ten sonra başlattığı saldırıları 7 ay boyunca aktardıktan sonra bölgeden ayrıldığını belirterek "Gazetecilik, çok meşakkatli bir meslek ancak aynı zamanda gazeteci ve Gazzeli olmak acıların en büyüğü." dedi.

Gazze'de Nasır Hastanesi'nde canlı yayında olduğu sırada kendisine eşinin öldüğünün söylendiğini dile getiren Zaanoun, hastanede yaralıların yanına giderek eşini yaralı halde bulduğunu anlattı.

Zaanoun, Gazze Şeridi'ndeki gazetecilerin sürekli ateşin ortasında olduğunu ve eşi benzeri görülmemiş saldırıları aktardığını vurgulayarak "Gazeteciler olarak bizler de insanız." ifadesini kullandı.

Filistinli gazeteci, Gazze'de gazetecilerin, aileleri yaralansa da ayakta dik durması gerektiğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Duran'dan Sakarya Zaferi'nin 104. yıl dönümüne ilişkin paylaşım
Kütahya'da yol kontrolü yaparken otomobilin çarptığı jandarma trafik personeli şehit oldu
Kadıköy'de İSKİ'nin çalışması sırasında su borusu patladı
Türkiye, Pakistan'daki terör saldırısını en güçlü şekilde kınadı
STK'ler ve Üsküdar esnafından Gazze için Hayır Çarşısı etkinliği

Benzer haberler

Berlin'de "Gazze'de soykırımı durdurun" çağrısıyla barış gösterisi yapıldı

Berlin'de "Gazze'de soykırımı durdurun" çağrısıyla barış gösterisi yapıldı

Filistinli Gazeteciler Sendikası: Gazze'de tarihin en büyük gazeteci katliamı yaşanıyor

Sanatçılar "Üsküdar'dan Gazze'ye Gönül Köprüsü" kampanyasına destek oldu

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 24 saatte 47 artarak 64 bin 803'e çıktı

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 24 saatte 47 artarak 64 bin 803'e çıktı
UNOCHA Sözcüsü Cherevko: Gazze kentine ölüm cezası verildi. Ya terk edeceksin ya da öleceksin

UNOCHA Sözcüsü Cherevko: Gazze kentine ölüm cezası verildi. Ya terk edeceksin ya da öleceksin
Fitch, Fransa'nın kredi notunu düşürdü

Fitch, Fransa'nın kredi notunu düşürdü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet