Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Balıkesir’de “Türkiye Yüzyılı Buluşmaları” programında konuşuyor.
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

UNOCHA Sözcüsü Cherevko: Gazze kentine ölüm cezası verildi. Ya terk edeceksin ya da öleceksin

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Sözcüsü Olga Cherevko, İsrail tarafından Gazze kentine ölüm cezası verildiğini, insanların terk etmek ya da ölmek arasında bırakıldığını belirtti.

Islam Doğru  | 13.09.2025 - Güncelleme : 13.09.2025
UNOCHA Sözcüsü Cherevko: Gazze kentine ölüm cezası verildi. Ya terk edeceksin ya da öleceksin Fotoğraf: Ali Jadallah/AA

New York

Cherevko, Gazze’nin Deyr El-Balah bölgesinden video konferans yoluyla BM’de görev yapan gazetecilere konuştu.

“Gazze kentine ölüm cezası verildi. Ya terk edeceksin ya da öleceksin. Yüz binlerce hırpalanmış, bitkin ve dehşet içindeki sivil, küçük hayvanların bile hareket edebilmek için aralarında boşluk aramak zorunda kaldığı aşırı kalabalık bir bölgeye kaçma emri aldı.” diyen Cherevko, İsrail’in artan saldırıları ve sivilleri zorla yerinden etme emirlerini eleştirdi.

OCHA Sözcüsü, Gazze’deki korkunç şiddete son verilmesi gerektiğini belirterek, “Çok geç olmadan kalıcı bir barışa giden yolu açacak acil kararlar gerekiyor; bombaları susturacak sesler, kan dökülmesini durduracak eylemler...” ifadelerini kullandı.

Gazze'ye kuzey de dahil olmak üzere tüm sınır kapıları ve koridorlardan yardım akışı sağlanarak, insani yardımların engelsiz şekilde ulaştırılması gerektiğinin altını çizen Cherevko, “Gazze halkı sadaka istemiyor. Güvende, onurlu ve barış içinde yaşama hakkını istiyor.” açıklamasında bulundu.

“En büyük düsturumuz insanlara zarar vermemek"

Cherevko, basın toplantısında AA muhabirinin, BM’nin İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı (GHF)" adlı yapıdan farklı olarak yardımları nasıl dağıttığı şeklinde bir sorusuna şöyle cevap verdi:

“Çalışan bir sistemimiz, Gazze genelinde 400'den fazla dağıtım merkezimiz var. Bu dağıtım merkezleri tüm nüfusa yakın yerlerde bulunuyor, böylece onlara ulaşmak isteyen herkes kolayca ulaşabiliyor. Ve elbette yerinden hareket edemeyen insanlara da ulaşılıyor, yardımların evlerine ulaşması sağlanıyor.”

Dağıtım merkezlerinin yanı sıra aşevleri ve fırınlar üzerinden de Gazze'de yardım faaliyetlerinin yapıldığına dikkati çeken Cherevko, yardımların nerede olurlarsa olsun insanlara ulaşmasını sağladıklarını kaydetti.

Cherevko​​​​​​​, GHF’den farklarına ilişkin, "Farkımız, en büyük düsturumuzun insanlara zarar vermemek olmasıdır. Bu nedenle insanların askeri bir bölgeye gitmek zorunda kalarak daha büyük riske girmemelerini sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

