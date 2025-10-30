Dolar
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Fransa, Gazze'de ateşkes sonrasını planlamak için İsrail'e asker gönderdiğini bildirdi

Fransa'nın, Gazze'de ateşkes sonrası sürecin planlanması için İsrail’de kurulan "koordinasyon merkezine" askerlerden ve sivillerden oluşan bir ekip gönderdiği bildirildi.

Şeyma Yiğit  | 30.10.2025 - Güncelleme : 30.10.2025
Fransa, Gazze'de ateşkes sonrasını planlamak için İsrail'e asker gönderdiğini bildirdi

Ankara

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, LCI kanalında katıldığı programda, Gazze'de ateşkes sonrası sürece ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ateşkes sonrası dönemin planlanması için İsrail’e asker gönderen ülkeler arasında Fransa’nın da olduğunu duyuran Barrot, "ABD’nin barış planını uygulamak üzere İsrail'e yolladığı ekibe (katılmak üzere) Fransız askeri ve sivil personeli gönderdik." ifadesini kullandı.

Barrot, Fransız askerlerinin gönderildiği ABD tarafından kurulan "koordinasyon merkezinin" Kudüs ve Tel Aviv arasında konumlandığını belirtti.

Fransız askerlerinin halihazırda bu koordinasyon merkezinde bulunduğunu kaydeden Barrot, personelin sayısına ilişkin bilgi vermedi.

Öte yandan Barrot, Birleşmiş Milletler'in (BM) Gazze'ye Uluslararası İstikrar Gücü gönderilmesine ilişkin bir karar çıkarması için ABD ile birlikte çalışmaları sürdürdüklerini dile getirdi.

Gazze'de ateşkes anlaşması

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başlattığı ve iki sene süren soykırımda yaklaşık 69 bin Filistinli hayatını kaybetti, 170 binden fazla Filistinli yaralandı. Gazze Şeridi'nde altyapının yüzde 90'ı yerle bir edildi.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması, 9 Ekim'de Mısır'daki müzakereler sonucunda İsrail ile Hamas arasında sağlanarak İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de yürürlüğe girmişti.

Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini öne süren İsrail'in 28 Ekim akşamdan 29 Ekim sabahına kadar Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği şiddetli saldırılarda 46'sı çocuk 104 Filistinli hayatını kaybetmiş, 253 kişi yaralanmıştı.

İsrail ordusu, şiddetli saldırıların ardından, 29 Ekim'de Gazze Şeridi'nde ateşkesin yeniden uygulanmaya başlandığını duyurmuş, İsrail basınındaki haberlere göre ateşkes yerel saatle 10.00'da (TSİ 11.00) başlamıştı.

