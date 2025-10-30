Dolar
Gündem

İstanbul merkezli 11 ilde FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliye tutuklama talebi

İstanbul merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheliden 20'si tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Zeynep Yeşildal  | 30.10.2025 - Güncelleme : 30.10.2025
İstanbul merkezli 11 ilde FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliye tutuklama talebi

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 2'si etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade vermesinin ardından emniyetten serbest bırakıldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 20 şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

Burada savcılığa çıkarılan 20 şüpheli, işlemlerinin ardından tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüphelilerin hakimlikteki işlemleri sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde itirafçı beyanları, "Garson" mahlaslı gizli tanıktan elde edilen SD karttaki veri kaydı, Bank Asya'da hesabı olan ve hesaplarında artış bulunan, örgütün gizli haberleşme yöntemi olarak ardışık aranma tespitleri olan 22 zanlı belirlenmişti.

İstanbul merkezli Ankara, Elazığ, Gaziantep, Giresun, Kahramanmaraş, Kocaeli, Manisa, Mersin, Tekirdağ ve Trabzon'da 28 Ekim'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 22 şüpheli gözaltına alınmıştı.


