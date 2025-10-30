Dolar
logo
Gündem

Türk Kızılay, Filistinliler için bağışlanan kurban etlerini Gazze'de dağıtmaya başladı

Türk Kızılay, Kurban Bayramı'nda Gazze'deki Filistinliler için toplanan ve konservelenen kurban bağışlarını, Gazze'nin Deyr el-Belah kentindeki aşevinde dağıtmaya başladı.

Faruk Hanedar  | 30.10.2025 - Güncelleme : 30.10.2025
Türk Kızılay, Filistinliler için bağışlanan kurban etlerini Gazze'de dağıtmaya başladı Fotoğraf: Anas Zeyad Fteha/AA

Kudüs

Türk Kızılay Filistin Delegasyonundan, kurban bağışlarının Gazze'de dağıtıldığına ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Türkiye'den 17'nci İyilik Gemisi'yle Mısır'a sevk edilen kurban konservelerinin bir kısmının Gazze Şeridi'nin Deyr el-Belah kentine ulaştırıldığı aktarıldı.

Kentteki Türk Kızılay aşevine ulaştırılan kurban etlerinin burada pişirilerek Filistinli halka dağıtımına başlandığı bildirildi.

Aşevinin günlük 21 bin öğün sıcak yemek kapasitesiyle hizmetle faaliyetini sürdürdüğü ve kurbanlarını Türk Kızılaya bağışlayan bağışçıların emanetlerinin Gazze'deki Filistinlilere ulaştırılmaya devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, "Bağışçılarımıza Gazze'yi unutmadıkları ve vekaletlerini Gazze'ye verdikleri için şükranlarımızı sunarız." ifadelerine yer verildi.

Gazze'de ateşkes anlaşması

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başlattığı ve 2 sene süren soykırımda yaklaşık 69 bin Filistinli hayatını kaybederken, 170 binden fazla Filistinli yaralandı. Gazze Şeridi'nde altyapının yüzde 90'ı yerle bir edildi.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması, 9 Ekim'de Mısır'daki müzakereler sonucunda İsrail ile Hamas arasında sağlanarak, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de yürürlüğe girmişti.

Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini öne süren İsrail'in 28 Ekim akşamdan 29 Ekim sabahına kadar Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği şiddetli saldırılarda 46'sı çocuk 104 Filistinli hayatını kaybetmiş, 253 kişi de yaralanmıştı.

İsrail ordusu, şiddetli saldırıların ardından, 29 Ekim'de Gazze Şeridi'nde ateşkesin yeniden uygulanmaya başlandığını duyurmuş, İsrail basınındaki haberlere göre ateşkes yerel saatle 10.00'da (TSİ 11.00) başlamıştı.

