Dolar
41.97
Euro
48.70
Altın
4,001.76
ETH/USDT
3,783.40
BTC/USDT
107,917.00
BIST 100
10,838.54
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

İİT, İsrail'in Gazze'de ateşkesi ihlal eden saldırılarını kınadı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail'in Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını ihlal eden saldırılarını şiddetle kınadı.

Mahmut Geldi  | 30.10.2025 - Güncelleme : 30.10.2025
İİT, İsrail'in Gazze'de ateşkesi ihlal eden saldırılarını kınadı

İstanbul

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun 10 Ekim'de sağlanan ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'ni hava saldırılarıyla hedef almasına tepki gösterildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İsrail'in ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 100'den fazla Filistinlinin yaşamını yitirdiği hatırlatılan açıklamada, İsrail'in söz konusu saldırılarla 9 Ekim'de duyurulan ateşkes anlaşmasını açıkça ihlal ettiği kaydedildi.

Uluslararası topluma, ateşkes anlaşmasına bağlı kalması ve insani yardımların Gazze Şeridi'ne ulaştırılmasının önünü açması için Tel Aviv yönetimine baskı yapması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sürdürdüğü ihlaller ve radikal Yahudilerin yürüyüşü için Doğu Kudüs'teki yolların kapatılması da kınandı.

Gazze'de ateşkes anlaşması

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başlattığı ve iki sene süren soykırımda yaklaşık 69 bin Filistinli hayatını kaybetti, 170 binden fazla Filistinli yaralandı. Gazze Şeridi'nde altyapının yüzde 90'ı yerle bir edildi.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması, 9 Ekim'de Mısır'daki müzakereler sonucunda İsrail ile Hamas arasında sağlanarak İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de yürürlüğe girmişti.

Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini öne süren İsrail'in 28 Ekim akşamından 29 Ekim sabahına kadar Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği şiddetli saldırılarda 46'sı çocuk 104 Filistinli hayatını kaybetmiş, 253 kişi yaralanmıştı.

İsrail ordusu, şiddetli saldırıların ardından, 29 Ekim'de Gazze Şeridi'nde ateşkesin yeniden uygulanmaya başlandığını duyurmuş, İsrail basınındaki haberlere göre ateşkes yerel saatle 10.00'da (TSİ 11.00) başlamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan, Almanya Başbakanı Merz'in eşiyle Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti
Burdur Gölü son 50 yılda hacminin yarısına yakınını kaybetti
İstanbul merkezli 11 ilde FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliye tutuklama talebi
Türk Kızılay, Filistinliler için bağışlanan kurban etlerini Gazze'de dağıtmaya başladı
Eski tip ehliyetlerin yenilenme süresi yarın doluyor

Benzer haberler

İİT, İsrail'in Gazze'de ateşkesi ihlal eden saldırılarını kınadı

İİT, İsrail'in Gazze'de ateşkesi ihlal eden saldırılarını kınadı

Fransa, Gazze'de ateşkes sonrasını planlamak için İsrail'e asker gönderdiğini bildirdi

BM, ateşkese rağmen İsrail'in Gazze'ye ölümcül saldırılarının dehşet verici olduğunu bildirdi

Türk Kızılay, Filistinliler için bağışlanan kurban etlerini Gazze'de dağıtmaya başladı

Türk Kızılay, Filistinliler için bağışlanan kurban etlerini Gazze'de dağıtmaya başladı
Eski İsrail Başbakanı Olmert: Gazze, Filistin'in bir parçası

Eski İsrail Başbakanı Olmert: Gazze, Filistin'in bir parçası
İsrail'in engellemesi nedeniyle UNRWA depolarında Gazze'ye aylarca yetecek gıda bekliyor

İsrail'in engellemesi nedeniyle UNRWA depolarında Gazze'ye aylarca yetecek gıda bekliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet