Dolar
41.97
Euro
48.69
Altın
3,998.96
ETH/USDT
3,783.40
BTC/USDT
107,855.00
BIST 100
10,838.54
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Rusya: Durdurulan nükleer denemeler yapılırsa aynı şekilde hareket edeceğiz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, durdurulan nükleer silah denemelerinin yapılması durumunda Rusya'nın aynı şekilde hareket edeceğini bildirdi.

Dmitri Chirciu  | 30.10.2025 - Güncelleme : 30.10.2025
Rusya: Durdurulan nükleer denemeler yapılırsa aynı şekilde hareket edeceğiz

Moskova

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere nükleer silah konusunda açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Savunma Bakanlığına (Pentagon) "derhal" nükleer silah testlerine başlaması yönünde talimat verdiğini hatırlatan Peskov, "Bu konuda moratoryum var." ifadesini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Trump’ın, başka ülkelerin nükleer silah denediğini iddia ettiğini dile getiren Peskov, bu konuda herhangi bir bilgiye sahip olmadıklarını söyledi.

Rusya’da nükleer enerjili fırlatma sistemine sahip sınırsız menzilli "Burevestnik" seyir füzesi ve "Poseidon" insansız denizaltı aracının test edildiğine dikkati çeken Peskov, bunun nükleer deneme olmadığını savundu.

Peskov, "Her ülke kendi savunma sistemlerini geliştirme yönünde çalışmalar yapıyor. ABD egemen bir ülke ve egemen kararlar alma hakkına sahip. Trump’a Rusya’daki denemelerle ilgili doğru düzgün bilgi verildiğini umuyorum. Bu, nükleer deneme olarak yorumlanamaz." diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in konuya yönelik açıklamalarını hatırlatan Peskov, durdurulan nükleer silah denemelerin yapılması durumunda Rusya'nın aynı adımlar atacağına işaret ederek "Eğer biri moratoryum dışına çıkarsa Rusya da bu durumda aynı şekilde hareket edecek." ifadesini kullandı.

ABD'nin nükleer denemeleri yeniden başlatma planlarını Rusya'ya resmen bildirmediğini söyleyen Peskov, iki ülke arasında yeni bir silahlanma yarışının söz konusu olmadığını vurguladı.

Peskov, ABD ile nükleer silahsızlanma konusunda temasların olup olmadığı yönündeki soruya ise "Temaslar esnasında bu konuda uzmanlar seviyesinde görüşmelere ihtiyaç duyulduğu dile getirildi. Bu, çok ağır bir konu. Bu konudaki görüşmeler her zaman uzun sürüyor. Ancak uzmanlar arasında görüşmeler henüz başlamadı. Bu konu aslında defalarca dile getirildi." yanıtını verdi.

Putin’in daha önce ABD ile yapılan Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması (New START) süresinin bitiminden itibaren bir yıl boyunca uyma teklifinde bulunduğunu anımsatan Peskov, ABD’den bu konuda yanıt almadıklarını söyledi.

Sözcü Peskov, Moskova ve Washington arasında başlayan diyaloğun çıkmaza girmediğini belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan, Almanya Başbakanı Merz'in eşiyle Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti
Burdur Gölü son 50 yılda hacminin yarısına yakınını kaybetti
İstanbul merkezli 11 ilde FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliye tutuklama talebi
Türk Kızılay, Filistinliler için bağışlanan kurban etlerini Gazze'de dağıtmaya başladı
Eski tip ehliyetlerin yenilenme süresi yarın doluyor

Benzer haberler

Rusya: Durdurulan nükleer denemeler yapılırsa aynı şekilde hareket edeceğiz

Rusya: Durdurulan nükleer denemeler yapılırsa aynı şekilde hareket edeceğiz

AB: Nükleer deneme tartışmalarında Rusya ve ABD aynı sepete koyulmamalı

Rusya Devlet Başkanı Putin: İstanbul, Avrasya'nın iş ve kültür merkezleri arasında yer alıyor

Trump-Şi zirvesi, yapıcı mesajlara karşın kritik anlaşmazlık konularını öteledi

Trump-Şi zirvesi, yapıcı mesajlara karşın kritik anlaşmazlık konularını öteledi
Türk-Alman ilişkilerinde stratejik ortaklık yeniden mi başlıyor?

Türk-Alman ilişkilerinde stratejik ortaklık yeniden mi başlıyor?
ABD Savunma Bakanı Hegseth, Doğu Pasifik'te "uyuşturucu yüklü" tekneyi vurduklarını belirtti

ABD Savunma Bakanı Hegseth, Doğu Pasifik'te "uyuşturucu yüklü" tekneyi vurduklarını belirtti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet