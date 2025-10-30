Dolar
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Antalya İHH, Gazze'ye 100 bin ekmek desteği sağladı

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği (İHH) Antalya Şubesi tarafından Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine 100 bin ekmek ulaştırıldı.

Rabia Sapmaz  | 30.10.2025 - Güncelleme : 30.10.2025
Antalya İHH, Gazze'ye 100 bin ekmek desteği sağladı

Antalya

İHH Antalya Şubesinden yapılan açıklamaya göre, dağıtım, İHH'nin Gazze'deki yerel ekipleriyle koordineli olarak çeşitli kamp ve yerleşim alanlarında gerçekleştirildi.

Özellikle çocuk ve kadınların çoğunlukta olduğu bölgelerde günlük taze ekmekler doğrudan ailelere teslim edildi.

Çalışmayla, Gazze'de saldırı ve abluka koşullarında yaşayan halkın gıda tedarik sıkıntılarının hafifletilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

