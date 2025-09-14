Dolar
41.37
Euro
48.54
Altın
3,643.11
ETH/USDT
4,619.00
BTC/USDT
115,611.00
BIST 100
10,372.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ankaralılar, A Milli Basketbol Takımı’nın Almanya ile oynadığı 2025 Avrupa Şampiyonası final karşılaşmasını Atatürk Orman Çiftliği’ndeki dev ekrandan izliyor Trabzonlular, A Milli Basketbol Takımı’nın Almanya ile oynadığı 2025 Avrupa Şampiyonası final karşılaşmasını Kent Meydanı’ndaki dev ekrandan izliyor
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Küresel Sumud Filosu'na Yunanistan'dan katılacak tekneler denize açılmaya başladı

İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı kırmak ve Filistin ile dayanışmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na Yunanistan'dan katılacak “Oksigono” ve “İlektra” adlı tekneler, Siroz Adası’ndaki limandan denize açıldı.

Ayhan Mehmet  | 14.09.2025 - Güncelleme : 14.09.2025
Küresel Sumud Filosu'na Yunanistan'dan katılacak tekneler denize açılmaya başladı

Siros

Tamamen Yunan mürettebattan oluşan “Oksigono”, filonun tek Yunan teknesi olarak öne çıkarken, “İlektra”da hem Yunanistan’dan hem de farklı ülkelerden gelen gönüllüler yer aldı.

Ada genelinde gün boyu destek etkinlikleri düzenlendi, yüzlerce kişi limanda toplanarak mürettebata moral verdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Gemiler hareket ederken limanı dolduran kalabalık, ellerinde Filistin bayraklarıyla “Gazze’ye özgürlük”, “Direniş kazanacak” ve “Kahrolsun İsrail” sloganları attı.

March to Gaza Greece yetkilileri, Yunan gemilerinin amacının İsrail’in Gazze’ye uyguladığı ablukayı kırmak, uluslararası toplumu harekete geçirmek ve Gazze’ye insani yardım ulaştıracak güvenli bir koridor açılmasına katkı sağlamak olduğunu vurguladı.

Filonun, Gazze’deki insani felakete dikkat çekerek dünya kamuoyuna güçlü bir dayanışma mesajı verdiği belirtildi.

Küresel Sumud Filosu

Filistin ile dayanışma ve İsrail'in ablukasını kırmak için 50 kadar ülkenin desteğiyle Küresel Sumud Filosu (Global Sumud Flotilla) adıyla oluşturulan uluslararası sivil yardım filosuna bağlı tekneler, 31 Ağustos'ta İspanya'nın Barselona kentinden Gazze'ye doğru yola çıkmıştı.

İspanya'dan yola çıkan tekneler, 7 Eylül'de Tunus'a ulaşmaya başlamıştı.

Tunus'ta bulunan Küresel Sumud Filosu'na, 8 ve 9 Eylül gecelerinde dron saldırısı düzenlenmişti.

Geçmişte Gazze'ye tek tek gitmeye çalışan gemilere İsrail müdahalelerde bulunmuş, teknelere el koyarak aktivistleri sınır dışı etmişti. Küresel Sumud Filosu, şimdiye kadar Gazze'ye doğru yola çıkan en kalabalık filo olma özelliği taşıyor.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan Doha'da Al Jazeera Arapça ve Katar TV'ye konuştu
Bursa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
MSB'den A Milli Erkek Basketbol Takımı'na özel video klip
Kırşehirli Dernekler Federasyonundan genç çiftlere "Aile Yılı"na özel destek
Türkiye, Yunan makamlarının "mesnetsiz ve küstah" açıklamalarını reddetti

Benzer haberler

Küresel Sumud Filosu'na Yunanistan'dan katılacak tekneler denize açılmaya başladı

Küresel Sumud Filosu'na Yunanistan'dan katılacak tekneler denize açılmaya başladı

UNRWA: Gazze ile Cibaliya'dan göç eden binlerce Filistinli temiz suya erişimi olmayan çadırlarda yaşıyor

Dışişleri Bakanı Fidan: Artık sorun İsrail'in bölgede yayılmacılık peşinde olması

İsrail Gazze'de tarihi eserlerin bulunduğu binanın yer aldığı bölgeyi bombaladı

İsrail Gazze'de tarihi eserlerin bulunduğu binanın yer aldığı bölgeyi bombaladı
Karadağ'da İsrail'in Gazze'deki soykırımı protesto edildi

Karadağ'da İsrail'in Gazze'deki soykırımı protesto edildi
Küresel Sumud Filosu'ndaki 10 tekne daha Tunus'tan Gazze’ye doğru çıktı

Küresel Sumud Filosu'ndaki 10 tekne daha Tunus'tan Gazze’ye doğru çıktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet