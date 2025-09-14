Dolar
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

UNRWA: Gazze ile Cibaliya'dan göç eden binlerce Filistinli temiz suya erişimi olmayan çadırlarda yaşıyor

İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze kenti ile Cibaliya Mülteci Kampı'nı terk etmek zorunda kalan binlerce Filistinlinin temiz su, sanitasyon ve güvenlikten yoksun şekilde aşırı kalabalık kamplarda ve derme çatma çadırlarda yaşadığı belirtildi.

Raşa Evrensel, Gülşen Topçu  | 14.09.2025 - Güncelleme : 14.09.2025
UNRWA: Gazze ile Cibaliya'dan göç eden binlerce Filistinli temiz suya erişimi olmayan çadırlarda yaşıyor

İstanbul

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, İsrail ordusunun Gazze kentine yönelik saldırılarına ve sonuçlarına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail ordusunun, yerleşim yerleri, çok katlı binalar ve BM okullarını sistematik olarak hedef alması nedeniyle yerinden edilen Filistinlilerin sayısında artış yaşandığı ve Gazze'de güvenli yer kalmadığı kaydedildi.

Gazze'deki krizin çok büyük boyutlara ulaştığına dikkat çekilen açıklamada, Gazze kenti ile Cibaliya Mülteci Kampı'nı terk etmek zorunda kalan binlerce Filistinlinin şu anda temiz su, sanitasyon ve güvenlikten yoksun şekilde aşırı kalabalık kamplarda ve derme çatma çadırlarda yaşadığı vurgulandı.

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti. İsrail ordusu da 11 Ağustos'ta Zeytun Mahallesi'nden kente saldırılarını başlatmıştı.

İsrail ordusu, kentte yaşayan yaklaşık 1 milyon Filistinliyi güneye sürmek için 5 Eylül'den itibaren çok katlı binaları da hedef almaya başlamıştı. Şu ana kadar çok katlı en az 10 binaya saldırı düzenlendi. Bu binalarda yaşayan Filistinli aileler saldırılar nedeniyle evsiz kaldı.

Türkiye, Yunan makamlarının "mesnetsiz ve küstah" açıklamalarını reddetti

