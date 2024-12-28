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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'de Kemal Advan Hastanesinin İsrail saldırısıyla hizmet dışı kalmasını görgü tanıkları anlattı

İsrail'in saldırılarına uğrayan Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki tek sağlık merkezi Kemal Advan Hastanesi'nin hizmet dışı kalmasını görgü tanıkları anlattı.

Muhammet İkbal Arslan, Mohammed Abudoun, Çağrı Koşak  | 28.12.2024 - Güncelleme : 28.12.2024
Gazze'de Kemal Advan Hastanesinin İsrail saldırısıyla hizmet dışı kalmasını görgü tanıkları anlattı

Gazze/Cenevre

Kemal Advan Hastanesine yönelik saldırılara tanıklık eden biri doktor iki Filistinli kadın, AA muhabirine, İsrail ordusunun hastaneyi kullanılamaz hale getirerek, sağlık personeli ve hastalara kötü muamelede bulunduğunu belirtti.

Filistinli doktor Şuruk er-Rantisi, İsrail'in saldırısıyla hastanede yangın çıktığına dikkati çekerek, "İsrail ordusu hastaneyi kuşatması sonrasında arşiv bölümünü yaktığında şaşırdık. Sonrasında yangın diğer bölümlere yayıldı." ifadelerini kullandı.

"Giysilerimizi çıkarmaya zorladılar"

İsrail askerlerinin Kemal Advan Hastanesini tahliye etmeye zorladığına dikkati çeken Rantisi, diğer sağlık personeliyle dışarı çıktıklarını ve çok uzun bir mesafeyi yürümek zorunda kaldıklarını aktardı.

Rantisi, "Erkekleri kadınlardan ayırdılar, sonra bizi gruplara ayırarak kıyafetlerimizi çıkarmaya zorladılar. Elbiselerini çıkarmayı reddedenleri dövdüler ve cep telefonlarına el koydular." dedi.

İsrail askerlerinin kadınları da erkekler gibi elbiselerini çıkarmaya zorladığını söyleyen Rantisi, askerlerin aşağılamasına maruz kaldıklarına dikkati çekti.

Rantisi, Gazze şehrine kadar İsrail askerlerinin gözetiminde yürümek zorunda kaldıklarını kaydederek, "İsrail ordusunun aradığı 25-30 kişi vardı ve hiç kimse onların akıbetini bilmiyor." şeklinde konuştu.

"Bize vahşice davrandılar"

Filistinli Maha Mesud, İsrail askerlerinin Kemal Advan Hastanesine gece saatlerinde baskın yaptığını belirterek, İsrail askerlerinin kendilerini "silah zoruyla hastaneyi terk etmeye zorladığını" aktardı.

İsrail askerlerinin tankların içinden Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiyye'ye seslendiklerini belirten Mesud, "İnsani durumumuzu hiçe sayarak herkesin hastaneden çıkmasını istediler." ifadelerini kullandı.

Mesud, "Bize çok vahşice davrandılar. Askerler bize saldırarak kadınlardan başörtülerini çıkarmalarını istedi. Erkeklerin elbiselerini çıkartarak hiç acımadan saldırdılar." dedi.

Yol boyunca geçtikleri her yerde yıkım gördüğünün altını çizen Mesud, hastaneden tahliye edilen çocukların durumuyla ilgili şunları anlattı:

"Hastaneden çıktığımızda acının şiddetinden ve sağlık durumundan ağlayan çocuklar, engelliler ve yaralılar vardı. Onların durumlarıyla ilgilenmeyen askerler, herhangi bir yardımda bulunmadı."

DSÖ, hastanenin hizmet dışı kaldığını bildirdi

DSÖ, İsrail ordusunun baskın yaparak tahliye ettiği ve yaktığı Kemal Advan Hastanesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bu sabah Kemal Advan Hastanesine yapılan baskın, Gazze'nin kuzeyindeki bu son büyük sağlık tesisini hizmet dışı bıraktı. İlk bilgiler, baskın sırasında bazı önemli bölümlerin ciddi şekilde yandığını ve tahrip edildiğini gösteriyor." ifadeleri kullandı.

60 sağlık çalışanı dahil kritik durumdaki 25 hastanın hastanede kaldığının bildirildiği kaydedilen açıklamada, orta ve ağır durumdaki hastaların, tahrip edilmiş ve hizmet veremeyen Endonezya Hastanesine tahliye edilmek zorunda kaldığı bildirildi.

Açıklamada, "DSÖ, bu kişilerin güvenlikleri konusunda derin endişe duyuyor. Kemal Advan Hastanesine yapılan bu baskın, DSÖ ve ortakları için erişim kısıtlamalarının artması ve ekimin başından bu yana tesise veya yakınına yapılan saldırıların ardından geldi. Bu tür saldırılar ve baskınlar, tesisi asgari düzeyde işlevsel tutmak için tüm çabalarımızı ve desteğimizi heba ediyor." değerlendirilmesi yapıldı.

Gazze'deki sağlık sisteminin sistematik olarak çökertilmesi, sağlık hizmetine ihtiyaç duyan 10 Filistinli için bir "ölüm cezası" olduğu bildirilen açıklamada, bu dehşetin sona ermesi, sağlık hizmetlerinin korunması ve ateşkesin sağlanması çağrısı yapıldı.

İsrail ordusu dün, kuşatma altına alarak sağlık personelini ve yaralıları zorla dışarı çıkararak, baskın düzenlediği Gazze Şeridi'ndeki Kemal Advan Hastanesinin bazı bölümlerini ateşe vermişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 436 Filistinli öldü, 108 bin 38 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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