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Dünya

Katar Dışişleri Bakanlığı: Arabulucuların çabaları Gazze Şeridi’ndeki savaşı sona erdirecek bir anlaşmaya odaklı

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, arabulucuların Gazze Şeridi’nde savaşı sona erdirecek bir anlaşmaya ulaşmak için çabalarını yoğunlaştırdığını ve müzakerelerin “olumlu” yönde ilerlediğini belirtti.

Esat Fırat  | 08.07.2025 - Güncelleme : 08.07.2025
Katar Dışişleri Bakanlığı: Arabulucuların çabaları Gazze Şeridi’ndeki savaşı sona erdirecek bir anlaşmaya odaklı

Ad Dawhah

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ensari, Katar’ın başkenti Doha’da düzenlediği basın toplantısında, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda Hamas ile İsrail arasında devam eden ateşkes müzakerelerine ilişkin gelişmeleri aktardı.

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Ensari, İsrail ile Hamas’tan heyetlerin şu anda Katar’da bulunduğunu ve her heyet ile görüşmelerin ayrı ayrı sürdüğünü ifade ederek, “Arabulucuların çabaları Gazze Şeridi’ndeki savaşı sona erdirecek bir anlaşmaya ulaşmaya odaklı.” dedi.

Müzakerelerdeki görüşmelerin anlaşmanın genel çerçevesi üzerinde olduğunu ve detaylı görüşmelerin henüz başlamadığını kaydeden Ensari, “Ayrıntıları konuşmak için henüz çok erken ancak olumlu izlenimler var.” ifadelerini kullandı.

Ensari, müzakerelerin içeriğinin sızdırılmasını sorumsuzluk olarak nitelendirerek, sürecin zaman alacağını ve sonuç alınması için net bir takvimin verilmesinin mümkün olmadığını aktardı.

İsrail heyetinin yetkileri konusunda net bir değerlendirme yapmanın mümkün olmadığını ancak angajman düzeyinin olumlu olduğunu vurgulayan Ensari, tarafların heyetleriyle görüşmelerin devam ettiğini kaydetti.

Gazze'de ateşkes müzakereleri

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiğini açıklamıştı.

Trump, ateşkes görüşmelerine arabuluculuk yapan Katar ve Mısır'ın Hamas'a "nihai teklifi" sunacağını kaydetmişti.

Hamas, Gazze'de İsrail ile ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin teklife "olumlu yanıtını" arabuluculara ilettiğini, ateşkesin uygulanması için müzakerelere hazır olduğunu duyurmuştu.

Tel Aviv yönetimi, Gazze'de ateşkes için Hamas'ın Katar önerisinde yaptığı değişikliğin kabul edilemez olduğunu savunmuş, buna karşın İsrail heyeti, müzakereler için Katar'ın başkenti Doha'ya gitmişti.

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