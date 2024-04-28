İsrailli Bakan'dan "Refah'a saldırıdan vazgeçilirse Netanyahu hükümetinin var olma hakkı yok" açıklaması
İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki hükümetin Refah'ı işgal etmediği müddetçe var olma hakkının bulunmadığını söyledi.
Ankara
Smotrich, X sosyal medya hesabından yayımladığı görüntülü mesajda, İsrail’in Refah’a saldırı planı ve Hamas’la yapılacak olası bir ateşkese ilişkin açıklamalarda bulundu.
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Smotrich, beyaz bayrak sallaması ve Refah'ı işgal planından vazgeçmesi durumunda Netanyahu liderliğindeki hükümetin hiçbir varlık hakkının kalmayacağını savundu.
Hamas’la, İsrail’de alıkonulan Filistinlilerin serbest bırakılması karşılığında Gazze’de tutulan İsrailli esirlerin geri dönmesini kapsayan bir anlaşmaya karşı çıktığını dile getiren Smotrich, söz konusu olası bir anlaşmayı "Nazilere karşı aşağılayıcı bir teslimiyet" olarak nitelendirdi.
Yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah
Gazze'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah şehri, İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu. İsrail'in 7 Ekim'deki saldırıları nedeniyle 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden oldu.
Yerinden edilen Filistinlilerin büyük bölümü, İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah'a sığındı. Kuzey bölgelerden gelenlerle Refah'ın nüfusu 4 katından fazla artarak 1,5 milyona ulaştı.
Yeterli konut olmaması nedeniyle Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bir bölümü derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.
İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 9 Şubat'ta İsrail ordusu ve güvenlik teşkilatına "Refah'a saldırı planı hazırlanması" talimatını vermişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.