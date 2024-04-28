Dolar
32.48
Euro
34.73
Altın
2,337.94
ETH/USDT
3,292.00
BTC/USDT
63,559.00
BIST 100
9,915.62
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'de İsrail saldırısı sonucu son 24 saatte 66 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısı 34 bin 454'e, yaralı sayısı 77 bin 575'e çıktı

Yakoota Al Ahmad, Çağrı Koşak  | 28.04.2024 - Güncelleme : 28.04.2024
Gazze'de İsrail saldırısı sonucu son 24 saatte 66 Filistinli hayatını kaybetti Fotoğraf: Ashraf Amra - AA

Istanbul

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 66 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 138'inin yaralandığı açıklandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail, saldırıların 205. gününde 7 katliam yaparak 66 kişiyi şehit etti ve 138 kişiyi yaraladı." ifadelerine yer verildi.

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısının 34 bin 454'e, yaralı sayısının 77 bin 575'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, enkaz altında ve yollarda ambulans ve sivil savunma ekiplerinin ulaşamadığı çok sayıda ölünün bulunduğu da vurgulandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Küçükçekmece'deki kazı çalışmasında oluşan su birikintisine düşerek hayatını kaybeden kız çocuğunun otopsisi sürüyor
İstanbul Havalimanı 15-21 Nisan'da Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
Konya'da tır ile çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Başkentte sağanak ve dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi
Anadolu Otoyolu'nda devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

Benzer haberler

UNRWA Genel Komiseri: (Gazze'de) Sıcaktan dolayı en az iki çocuğun öldüğü yönünde haberler aldık

UNRWA Genel Komiseri: (Gazze'de) Sıcaktan dolayı en az iki çocuğun öldüğü yönünde haberler aldık

Gazze'de İsrail saldırısı sonucu son 24 saatte 66 Filistinli hayatını kaybetti

Filistinli uzmana göre, savaş karşıtı eylemler ABD'deki öğrenci gösterileriyle yeni bir aşamaya girdi

Yüzlerce fanatik Yahudi yerleşimci, polis korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Yüzlerce fanatik Yahudi yerleşimci, polis korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
ABD'de üniversitelerdeki Filistin'e destek gösterileri, müdahalelere rağmen sürüyor

ABD'de üniversitelerdeki Filistin'e destek gösterileri, müdahalelere rağmen sürüyor
Filistin destekçileri, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği Yemeği'ni protesto etti

Filistin destekçileri, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği Yemeği'ni protesto etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet