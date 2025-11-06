Dolar
logo
Spor, Futbol

Samsunspor taraftarından Filistin'e destek koreografisi

UEFA Konferans Ligi'nin üçüncü haftasında Samsunspor ile Hamrun Spartans arasında oynanan maçta kırmızı beyazlı taraftarlar, Filistin'e özel koreografi yaptı.

İlyas Gün  | 06.11.2025 - Güncelleme : 06.11.2025
Samsunspor taraftarından Filistin'e destek koreografisi Fotoğraf: İlyas Gün/AA

Samsun

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki maçta taraftarlar, İsrail'in işgal ve soykırımı altındaki Filistin'e destek verdi. Filistin'de yaşanan soykırımı gündeme getiren Samsunspor taraftarı, Hamrun Spartans müsabakasında koreografi yaptı.

Stadyumun tamamında kartonlarla Filistin bayrağı oluşturan taraftarlar İngilizce, "Nehirden denize kadar Filistin özgür olacak" ifadesinin yazılı olduğu pankart açtı.

 

Kuzey tribününe ayrıca İngilizce, "Filistin" yazılı pankart asıldı.


