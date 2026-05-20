İspanya, İsrailli bakan Ben Gvir'in AB topraklarına girişine yasak getirilmesini istedi İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik insanlık dışı muamelesinden dolayı AB'den, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in AB ülkeleri topraklarına seyahatinin yasaklanmasını istedi.

Sanchez, ABD merkezli X şirketinin sosyal paylaşım sitesindeki hesabından açıklama yaptı.

Tüm dünyadan tepki çeken, Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin İsrail hükümeti ve ordusu tarafından aşağılandığı görüntülere atıfta bulunan Sanchez, "İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir'in, Gazze'yi destekleyen uluslararası filonun üyelerini aşağıladığı görüntüler kabul edilemez. Vatandaşlarımıza kötü muamele eden hiç kimseye müsamaha göstermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sanchez, İspanya hükümetinin Eylül 2025'te yürürlüğe koyduğu, İsrailli bakan Gvir'in İspanya ulusal topraklarına giriş yasağı getirilmesini hatırlatarak, "Şimdi, Brüksel'i bu yaptırımları acilen Avrupa düzeyine çıkarmaya çağıracağız." açıklamasında bulundu.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares de bugün yaptığı açıklamada, "Almanya Şansölyeliğinden ayrılırken, Küresel Sumud Filosu üyelerinin, bir İsrail bakanı ve polisi tarafından haksız ve aşağılayıcı bir şekilde muamele gördüğünü gösteren korkunç, insanlık dışı ve utanç verici bir video gördüm. Bu iğrenç ve utanç verici bir muameledir. Canavarcadır ve İsrail'den kamuoyu önünde özür dilemesini talep ediyorum." demişti.

Albares, konuya ilişkin en sert tepkiyi vermek için İsrail'in İspanya'daki en üst düzey diplomatı olan Madrid Maslahatgüzarı Dana Elrich'in Dışişleri Bakanlığına çağırıldığını duyurmuştu.

İsrailli Bakan Ben-Gvir, X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, aktivistlerin tutulduğu Aşdod Limanı'na gittiğini ve İsrail güvenlik güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğunu gösteren görüntüleri paylaşmıştı.

Görüntülerde, Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir kadın aktivistin "Özgür Filistin" diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak yere yatırdığı kameraya yansımıştı.

Bu sırada aşırı sağcı Ben-Gvir'in, "İşte böyle yapmak gerekiyor." dediği duyulmuştu.

Görüntülerde, aktivistlerin elleri arkadan bağlı ve diz üstü başları öne eğik halde yere yatırıldığı görülmüştü.