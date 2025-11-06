Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde Hamrun Spartans'ı 3-0 yendi
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin üçüncü haftasında sahasında Hamrun Spartans'ı 3-0 yendi.
Samsun
İlk yarı
13. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Koffi'nin sert vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Okan Kocuk kornere çeldi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
16. dakikada Zeki Yavru'nun sağ çaprazdan ceza sahasına ortasına iyi yükselen Mouandilmadji'nin kafa vuruşunda kaleci Bonello gole izin vermedi.
18. dakikada Samsunspor 1-0 öne geçti. Emre Kılınç'ın defansın arkasına derinleme pasında ceza sahası içinde topla buluşan Holse, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. Hakem Bulat Sariyev, önce golü ofsayt gerekçesi ile iptal ederken, VAR incelemesi sonrasında orta noktayı gösterdi. 1-0
30. dakikada Emre Kılınç, kaleci Bonello'nun hatası ile bir anda ceza sahası içinde topu önünde buldu. Bu futbolcunun yerden plase vuruşunda defans meşin yuvarlağı kale çizgisinden uzaklaştırdı. Dönen topu Holse, ağlarla gönderdi, hakem Bulat Sariyev, faul gerekçesiyle golü iptal etti.
45+3. dakikada Holse'nin pasında topla buluşan Mouandilmadji'nin yerden sert şutunda meşin yuvarlak direk dibinden yandan auta gitti.
Karşılaşmasının ilk yarısını Samsunspor 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarı
58. dakikada Samsunspor farkı 2'ye çıkardı. Zeki Yavru'nun korner atışında topla buluşan Emre Kılınç, gelişine yerden sert vurdu, meşin yuvarlak kaleci Bonello'nun elleri arasından ağlara gitti. 2-0
65. dakikada Zeki Yavru'nun kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde iyi yükselen Van Drongelen'in kafa vuruşunda top direk dibinden yandan auta çıktı.
77. dakikada kırmızı-beyazlı takım 3-0 öne geçti. Sol çaprazda ceza sahası içindeki Holse'nin pasında arka direkte Mouandilmadji, boş kaleye topu yuvarladı. 3-0
Karşılaşmayı Samsunspor 3-0 kazandı.
Samsunspor Başkan Vekili Bilen: Hem Samsunspor camiasına hem de Türk futboluna bu katkıyı verdiğimiz için son derece mutluyuz
UEFA Konferans Ligi'nin üçüncü haftasında sahasında Hamrun Spartans'ı 3-0 yenen Samsunspor'un başkan vekili Veysel Bilen, "Hem Samsunspor camiasına hem de Türk futboluna bu katkıyı verdiğimiz için son derece mutluyuz." dedi.
Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Bilen, Samsunsporlu futbolcuları tebrik etti.
Bilen, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Konferans Ligi'nde gol yemeden, sahamızda oynadığımız iki maçta üçer gollü galibiyetle bu gün 9 puana ulaştık. Hem Samsunspor camiasına hem de Türk futboluna bu katkıyı verdiğimiz için son derece mutluyuz. Burada emeği geçen başta oyuncu kardeşlerim olmak üzere bütün teknik ekibimize, futbol direktörümüze ve 17 bine aşkın bu gün burada bizi destelemeye gelen vefakar Samsunspor'a gönül vermiş taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bu gün aldığımız galibiyetle play off'u garantilemiş olduk." diye konuştu.
Samsunspor'un "biz bitti demeden bitmez" sloganıyla son maça kadar mücadele edeceğini söyleyen Bilen, "Şimdi önümüze yeni bir hedef koyduk. Play off'u garantilediğimize göre neden ilk 8 arasına girip rakibimizi beklemeyelim? Önümüzde pazar günü oynayacağımız ligde bir Eyüpspor maçımız var. İnşallah Eyüpspor maçında da taraftarlarımızın desteğiyle güzel bir galibiyet alıp milli araya moralle gireriz. Oyuncu kardeşlerimiz her türlü övgüyü takdiri hak ediyorlar. Onları yürekten alkışlıyorum emeklerine sağlık diyorum." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.