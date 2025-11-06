Dolar
42.11
Euro
48.73
Altın
3,983.93
ETH/USDT
3,311.20
BTC/USDT
101,046.00
BIST 100
11,073.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, UEFA Konferans Ligi’nde Hamrun Spartans ile oynanan maçın ardından Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor.
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde Hamrun Spartans'ı 3-0 yendi

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin üçüncü haftasında sahasında Hamrun Spartans'ı 3-0 yendi.

İlyas Gün, Fatih Mehmet Kürkçü  | 06.11.2025 - Güncelleme : 06.11.2025
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde Hamrun Spartans'ı 3-0 yendi Fotoğraf: Veysel Altun/AA

Samsun

İlk yarı 

13. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Koffi'nin sert vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Okan Kocuk kornere çeldi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

16. dakikada Zeki Yavru'nun sağ çaprazdan ceza sahasına ortasına iyi yükselen Mouandilmadji'nin kafa vuruşunda kaleci Bonello gole izin vermedi.

18. dakikada Samsunspor 1-0 öne geçti. Emre Kılınç'ın defansın arkasına derinleme pasında ceza sahası içinde topla buluşan Holse, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. Hakem Bulat Sariyev, önce golü ofsayt gerekçesi ile iptal ederken, VAR incelemesi sonrasında orta noktayı gösterdi. 1-0

30. dakikada Emre Kılınç, kaleci Bonello'nun hatası ile bir anda ceza sahası içinde topu önünde buldu. Bu futbolcunun yerden plase vuruşunda defans meşin yuvarlağı kale çizgisinden uzaklaştırdı. Dönen topu Holse, ağlarla gönderdi, hakem Bulat Sariyev, faul gerekçesiyle golü iptal etti.

45+3. dakikada Holse'nin pasında topla buluşan Mouandilmadji'nin yerden sert şutunda meşin yuvarlak direk dibinden yandan auta gitti.

Karşılaşmasının ilk yarısını Samsunspor 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarı 

58. dakikada Samsunspor farkı 2'ye çıkardı. Zeki Yavru'nun korner atışında topla buluşan Emre Kılınç, gelişine yerden sert vurdu, meşin yuvarlak kaleci Bonello'nun elleri arasından ağlara gitti. 2-0

65. dakikada Zeki Yavru'nun kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde iyi yükselen Van Drongelen'in kafa vuruşunda top direk dibinden yandan auta çıktı.

77. dakikada kırmızı-beyazlı takım 3-0 öne geçti. Sol çaprazda ceza sahası içindeki Holse'nin pasında arka direkte Mouandilmadji, boş kaleye topu yuvarladı. 3-0

Karşılaşmayı Samsunspor 3-0 kazandı.

Samsunspor Başkan Vekili Bilen: Hem Samsunspor camiasına hem de Türk futboluna bu katkıyı verdiğimiz için son derece mutluyuz 

UEFA Konferans Ligi'nin üçüncü haftasında sahasında Hamrun Spartans'ı 3-0 yenen Samsunspor'un başkan vekili Veysel Bilen, "Hem Samsunspor camiasına hem de Türk futboluna bu katkıyı verdiğimiz için son derece mutluyuz." dedi.

Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Bilen, Samsunsporlu futbolcuları tebrik etti.

Bilen, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Konferans Ligi'nde gol yemeden, sahamızda oynadığımız iki maçta üçer gollü galibiyetle bu gün 9 puana ulaştık. Hem Samsunspor camiasına hem de Türk futboluna bu katkıyı verdiğimiz için son derece mutluyuz. Burada emeği geçen başta oyuncu kardeşlerim olmak üzere bütün teknik ekibimize, futbol direktörümüze ve 17 bine aşkın bu gün burada bizi destelemeye gelen vefakar Samsunspor'a gönül vermiş taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bu gün aldığımız galibiyetle play off'u garantilemiş olduk." diye konuştu.

Samsunspor'un "biz bitti demeden bitmez" sloganıyla son maça kadar mücadele edeceğini söyleyen Bilen, "Şimdi önümüze yeni bir hedef koyduk. Play off'u garantilediğimize göre neden ilk 8 arasına girip rakibimizi beklemeyelim? Önümüzde pazar günü oynayacağımız ligde bir Eyüpspor maçımız var. İnşallah Eyüpspor maçında da taraftarlarımızın desteğiyle güzel bir galibiyet alıp milli araya moralle gireriz. Oyuncu kardeşlerimiz her türlü övgüyü takdiri hak ediyorlar. Onları yürekten alkışlıyorum emeklerine sağlık diyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Erzurum Valisi Çiftçi, il genelindeki sahipsiz hayvanların hepsinin toplandığını açıkladı
Eyüpsultan'da metrobüste çıkan yangın söndürüldü
Bakan Bayraktar'dan Sinop ve Trakya'da kurulması planlanan nükleer santral projelerine ilişkin açıklama
İstanbul Üniversitesi Akademik Yılı Açılışı Töreni düzenlendi
İstanbul'da kentsel dönüşümü tamamlanan konut ve iş yerleri yarın hak sahiplerine teslim edilecek

Benzer haberler

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde Hamrun Spartans'ı 3-0 yendi

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde Hamrun Spartans'ı 3-0 yendi

Samsunspor taraftarından Filistin'e destek koreografisi

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis: İstediğimiz mantaliteyi sahaya yansıtamazsak problem yaşayacağımızı düşünüyorum

UEFA Konferans Ligi'nde 3. hafta maçları yarın yapılacak

UEFA Konferans Ligi'nde 3. hafta maçları yarın yapılacak
Samsunspor, Konferans Ligi'nde Hamrun Spartans'ı konuk edecek

Samsunspor, Konferans Ligi'nde Hamrun Spartans'ı konuk edecek
Samsunspor, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 yendi

Samsunspor, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 yendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet