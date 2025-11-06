Dolar
Dünya

Netanyahu, yeniden Likud Partisi genel başkanı oldu ve genel seçimlerde de aday gösterildi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yeniden Likud Partisi genel başkanı seçildi ve bir sonraki seçimlerde de başbakan adayı gösterildi.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Gülşen Topçu  | 06.11.2025 - Güncelleme : 06.11.2025
Netanyahu, yeniden Likud Partisi genel başkanı oldu ve genel seçimlerde de aday gösterildi

Kudüs

İsrail kanal 14 televizyonunun haberine göre, parti başkanlığı adaylık sürecinin dün itibarıyla sona ermesinin ardından bugün Tel Aviv'de Parti Merkez Seçim Kurulu toplandı.

Merkez Seçim Kurulu, başka aday çıkmadığı için Netanyahu'nun yeniden Likud Partisi genel başkanlığına seçildiğini ve gelecek seçimlerde de başbakan adayı gösterildiğini açıkladı.

Netanyahu, 19 Ekim'de genel seçimlerde yeniden aday olma niyetini açıklamıştı.

İsrail'de normal seçim takvimine göre genel seçimlerin Kasım 2026'da yapılması öngörülüyor.

Netanyahu, yeniden Likud Partisi genel başkanı oldu ve genel seçimlerde de aday gösterildi

Netanyahu, yeniden Likud Partisi genel başkanı oldu ve genel seçimlerde de aday gösterildi

