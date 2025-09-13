Fas ve Yemen'de binlerce kişi İsrail'in Gazze'de soykırım yapmasını kınamak için sokağa çıktı
Yemen ve Fas'ta binlerce kişi İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinlilere soykırım yapmasını ve aç bırakma politikasını protesto etmek için gösteriler düzenledi.
Rabat
Fas Ümmetin Davalarını Destekleme Komitesinin çağrısıyla Gazze'ye destek gösterileri 93'üncü haftasında da sürdü.
Ülkenin dört bir yanında çok sayıda şehirde "Dua ve Allah'ın vaadine güven. Zafer ve yardım" sloganıyla yoğun katılımlı gösteriler yapıldı.
Göstericiler, ellerinde "Ey dünyanın özgür insanları, Siyonizme de ABD'ye de hayır", "Filistin emanettir, (İsrail ile) normalleşme ihanettir" ve "Soykırıma hayır" yazılı dövizler taşıdı, Filistin direnişine destek sloganları attı.
Yemen'de yüz binlerce kişi Gazze'ye destek olmak için toplandı
Yemen'de Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi'nin çağrısıyla "Şehitlere vefa, fedakarlıklar ne olursa olsun Gazze'ye destek olmaktan vazgeçmeyeceğiz" şiarıyla düzenlenen gösterilere yüz binlerce kişi katıldı.
İsrail'in Gazze'deki soykırımını, aç bırakma politikasını ve işlediği suçları protesto eden göstericiler, Yemen'i hedef alan saldırıları da kınadı ve Filistin direnişine desteklerini yineledi.
Gösteride okunan bildiride, Filistin halkına seslenildi ve onlara destek mesajı verildi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 64 bin 756 Filistinli hayatını kaybetti, 164 bin 59 kişi de yaralandı.
İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 12 bin 206 kişi yaşamını yitirdi, 52 bin 18 kişi yaralandı.
Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 2 bin 479’a çıktı, yaralıların sayısı da 18 bin 91 oldu.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.