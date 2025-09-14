Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüşecek, partisinin "Vesayet Değil Siyaset! Kayyıma, Darbeye Hayır!" mitingine katılacak.
(Ankara/12.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Suriye Tarım ve Tarım Reformu Bakanı Emced Bedr ile görüşecek ve Ortak Eylem Planı'nın imzalanacağı programa iştirak edecek.
(Suriye) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.
(Doha) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İsrail'in, Gazze kentini işgal altına alma planı, bölgeye saldırıları ve insani yardım girişini engellemesi sonucu yaşanan krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın (FIBA) finalinde Almanya ile oynayacağı karşılaşmayı izleyecek.
(Riga/21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Almanya ile karşılaşacak, üçüncülük maçında Yunanistan ile Finlandiya karşı karşıya gelecek.
(Riga/21.00/17.00) (Fotoğraflı)
3- Trendyol Süper Lig'in 5. haftasına Zecorner Kayserispor-Göztepe, Gaziantep FK-Kocaelispor ve Fenerbahçe-Trabzonspor müsabakalarıyla devam edilecek.
(Kayseri/17.00/Gaziantep/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)
4- Trendyol 1. Lig'in 5. haftası, Bandırmaspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Alagöz Holding Iğdır FK-Serikspor ve Amed Sportif Faaliyetler-Atko Grup Pendikspor karşılaşmalarıyla sürecek.
(Balıkesir/Iğdır/16.00/Diyarbakır/19.00) (Fotoğraflı)
5- Nesine 3. Lig 1, 2 ve 4. Grup'ta ikinci hafta maçları tamamlanacak.
6- Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 1. tur rövanş mücadelesinde Spor Toto, İtalya'nın Raimond Sassari ekibini konuk edecek.
(Ankara/19.00) (Fotoğraflı)
7- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de ikinci hafta, Ortahisar Belediyespor-Üsküdar Belediyespor, Armada Praxis Yalıkavak-MC Sistem Yurdum ve Odunpazarı-Bursa Büyükşehir Belediyespor karşılaşmalarıyla tamamlanacak.
(Trabzon/Muğla/Eskişehir/17.00) (Fotoğraflı)
8- Ardventure Erkekler Hentbol Süper Lig'in üçüncü haftasına Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Güneysuspor maçıyla devam edilecek.
(Trabzon/15.00) (Fotoğraflı)
9- Dünya Boks Şampiyonası, İngiltere'de sona erecek.
