Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

14.09.2025 - Güncelleme : 14.09.2025
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- ⁠CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ⁠Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüşecek, partisinin "Vesayet Değil Siyaset! Kayyıma, Darbeye Hayır!" mitingine katılacak.

(Ankara/12.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Suriye Tarım ve Tarım Reformu Bakanı Emced Bedr ile görüşecek ve Ortak Eylem Planı'nın imzalanacağı programa iştirak edecek.

(Suriye) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

(Doha) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İsrail'in, Gazze kentini işgal altına alma planı, bölgeye saldırıları ve insani yardım girişini engellemesi sonucu yaşanan krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın (FIBA) finalinde Almanya ile oynayacağı karşılaşmayı izleyecek.

(Riga/21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Almanya ile karşılaşacak, üçüncülük maçında Yunanistan ile Finlandiya karşı karşıya gelecek.

(Riga/21.00/17.00) (Fotoğraflı)

3- Trendyol Süper Lig'in 5. haftasına Zecorner Kayserispor-Göztepe, Gaziantep FK-Kocaelispor ve Fenerbahçe-Trabzonspor müsabakalarıyla devam edilecek.

(Kayseri/17.00/Gaziantep/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

4- Trendyol 1. Lig'in 5. haftası, Bandırmaspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Alagöz Holding Iğdır FK-Serikspor ve Amed Sportif Faaliyetler-Atko Grup Pendikspor karşılaşmalarıyla sürecek.

(Balıkesir/Iğdır/16.00/Diyarbakır/19.00) (Fotoğraflı)

5- Nesine 3. Lig 1, 2 ve 4. Grup'ta ikinci hafta maçları tamamlanacak.

6- Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 1. tur rövanş mücadelesinde Spor Toto, İtalya'nın Raimond Sassari ekibini konuk edecek.

(Ankara/19.00) (Fotoğraflı)

7- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de ikinci hafta, Ortahisar Belediyespor-Üsküdar Belediyespor, Armada Praxis Yalıkavak-MC Sistem Yurdum ve Odunpazarı-Bursa Büyükşehir Belediyespor karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

(Trabzon/Muğla/Eskişehir/17.00) (Fotoğraflı)

8- Ardventure Erkekler Hentbol Süper Lig'in üçüncü haftasına Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Güneysuspor maçıyla devam edilecek.

(Trabzon/15.00) (Fotoğraflı)

9- Dünya Boks Şampiyonası, İngiltere'de sona erecek.

(Liverpool)

İletişim Başkanı Duran'dan Sakarya Zaferi'nin 104. yıl dönümüne ilişkin paylaşım
Kütahya'da yol kontrolü yaparken otomobilin çarptığı jandarma trafik personeli şehit oldu
Kadıköy'de İSKİ'nin çalışması sırasında su borusu patladı
Türkiye, Pakistan'daki terör saldırısını en güçlü şekilde kınadı

