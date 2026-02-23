Türkiye ve dünya gündemi
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek, Kabine ve MGK üyeleri ile iftar programına katılacak.
(Ankara/15.00/18.40) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde Yürütme Kurulu Toplantısı'na iştirak edecek.
(Ankara/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İmalat Sanayi Finansmanı ve İstihdamı Koruma Programı'na katılacak.
(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Trendyol Süper Lig'in 23. haftası, Fenerbahçe-Kasımpaşa maçıyla sona erecek.
(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)
2- Trendyol 1. Lig'in 27. haftası, Özbelsan Sivasspor-Sakaryaspor, SMS Grup Sarıyer-Adana Demirspor, Atko Grup Pendikspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiröengücü ve Amed Sportif Faaliyetler-İmaj Altyapı Vanspor FK maçlarıyla tamamlanacak.
(Sivas/13.30/İstanbul/13.30/16.00/Diyarbakır/20.00) (Fotoğraflı)
3- Türkiye Basketbol Federasyonunun Total Energies ile milli takımlar ana sponsorluk, Mais Renault ile Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ana sponsorluk anlaşmasının imza töreni, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapılacak.
