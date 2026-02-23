Dolar
43.82
Euro
51.86
Altın
5,132.03
ETH/USDT
1,879.40
BTC/USDT
65,720.00
BIST 100
14,092.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

23.02.2026 - Güncelleme : 23.02.2026
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek, Kabine ve MGK üyeleri ile iftar programına katılacak.

(Ankara/15.00/18.40) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde Yürütme Kurulu Toplantısı'na iştirak edecek.

(Ankara/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İmalat Sanayi Finansmanı ve İstihdamı Koruma Programı'na katılacak.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 23. haftası, Fenerbahçe-Kasımpaşa maçıyla sona erecek.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

2- Trendyol 1. Lig'in 27. haftası, Özbelsan Sivasspor-Sakaryaspor, SMS Grup Sarıyer-Adana Demirspor, Atko Grup Pendikspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiröengücü ve Amed Sportif Faaliyetler-İmaj Altyapı Vanspor FK maçlarıyla tamamlanacak.

(Sivas/13.30/İstanbul/13.30/16.00/Diyarbakır/20.00) (Fotoğraflı)

3- Türkiye Basketbol Federasyonunun Total Energies ile milli takımlar ana sponsorluk, Mais Renault ile Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ana sponsorluk anlaşmasının imza töreni, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapılacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor
"Casperlar" suç örgütü soruşturmasında 14 şüpheli tutuklandı
Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan'da kar etkili oldu
"Kırmızı" uyarı koduyla izlenen Meriç Nehri'nin debisi artıyor
İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet